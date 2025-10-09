台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

▲科頂科技董事長方怡清捐贈紅木「頂下桌」神明桌，由安平開台天后宮主委盧友禮代表受贈，將在文物館展出紅木「頂下桌」神明桌，象徵傳統信仰文化延續。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮近日獲贈一套珍貴紅木「頂下桌」神明桌，由科頂科技工業有限公司董事長方怡清及家人共同捐贈，將置於廟內文物館展示，成為廟方文化資產的一部分。

捐贈儀式由主委盧友禮、總幹事林國明等代表受贈。方怡清表示，這套神明桌是特別到鹿港請專業師傅訂製，以紅木打造、工法精緻，原供公司神明廳奉祀使用。後因緣際會，決定將其捐出，希望延續宗教文化精神。

方怡清回憶，日前與妹妹到盧友禮擔任會長的聖恩佛祖會參拜，妹妹具有靈異體質，回家後感應佛祖會內的金善財童子顯靈庇佑。為此再度回廟分靈供奉，並請風水師看公司神明廳，對方指出原本的「頂下桌」不適合供奉金善財童子。移出後，公司隨即接到大訂單，也讓方怡清深感「神明有保佑」，即決定捐贈此桌回饋信仰。

安平天后宮總幹事林國明指出，「頂下桌」在民間信仰中具有特別象徵意義，上桌供奉神明或祖先，下桌則用以擺放供品，代表人神交流與慎終追遠精神。這次獲贈的紅木神明桌將置於文物館展出，並設立立牌說明其文化背景與信仰意涵。