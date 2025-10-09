屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

▲三地集團總裁鍾嘉村。（圖／民眾提供）



記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

台南將軍光電弊案延燒，橋頭地檢署2日起訴前台南市議長郭信良及三地集團總裁鍾嘉村等4人，鍾嘉村又被高雄地檢署查出，其公司涉及《證交法》不法操作，偵訊後依違反證交法、背信罪聲押，但3日下午法院開羈押庭審理後，裁定鍾嘉村以2000萬元交保，但雄檢提出抗告，高雄地院今日下午重開羈押庭，裁定羈押禁見，理由曝光。

▲▼三地集團總裁鍾嘉村先前以2000萬元交保。（圖／民眾提供）



回顧此案，檢調追查台南將軍一處大型光電廠開發案，發現三地集團及相關業者疑似透過不當手段，爭取行政便利與土地開發利益，郭信良等人涉嫌從中協助，2日偵結起訴。

不料，鍾嘉村後續又被調查局人員盯上，高雄地檢署懷疑三地集團涉及《證交法》不法操作，此案件是開陽能源在屏東獅子鄉、車城鄉的屏鵝公路旁開發太陽能光電場，總開發面積達130公頃，鍾嘉村旗下的上市公司「北基」子公司合豐能源與開陽能源共同開發。

檢調查出，開陽能源提供給北基的財報不實，讓北基受影響而有不利投資，因此約談三地集團總裁鍾嘉村和開陽能源董事長蔡宗融到案，複訊後將兩人後依違反證交法、背信等罪嫌聲押，法院審理後3日裁定鍾嘉村以2000萬元交保，蔡則被請回。

雄檢對兩人的裁定都提出抗告，昨日高雄高分院裁定發回地院，地院今天下午再開羈押庭，經法官就鍾嘉村裁定羈押禁見。地院指出，鍾嘉村坦承公司法、商業會計法、背信等罪嫌，否認證券交易法、銀行法罪嫌。其所犯上開罪嫌有相關證據可證，足認被告犯罪嫌疑重大。

又被告所犯證券交易法第171條第2項之罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且依卷內扣案之教戰手則，及被告刻意刪除與他人對話紀錄之行為，足證被告有湮滅證據之虞。

此外，鍾嘉村為北基公司、尚發公司、合豐公司之實際負責人，對該等員工有實質影響力，有事實足認被告有勾串證人、湮滅證據之虞，有羈押原因。且本案涉及金額龐大，部分款項流向不明，非予羈押顯然進行追訴審判，有羈押之必要，應予羈押並禁止接見通信。

至於被告蔡宗融部分，被告雖否認犯罪，然被告確有匯款予尚發公司之行為，且有卷內相關事證可證，足認被告犯罪嫌重大。又被告關於是否故意墊高合約金額乙節，其供述與同案被告鐘嘉村、證人等人之說法尚有出入，有事實足認有勾串證人之虞。

考量被告涉案情節及所造成損害，認被告倘以200萬元具保，應可擔保日後之追訴審判，爰命具保200萬元，並限制住居、限制出境出海，及禁止與相關人員聯繫。