　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南麻豆婦宣之子捐救災器材　市民可加入志工隊共守地方安全

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊麻豆分隊，8日晚間舉行婦女防火宣導隊，每月訓練日，並辦理「婦宣之子捐贈救災器材」活動，此次捐贈除了補充麻豆消防救災器材，也藉由正向活動招募更多市民投入婦宣隊，共同守護地方安全。

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

麻豆婦宣之子王聖華先生長期感受到母親在消防隊服務防火宣導的辛勞，並認同消防工作的重要性，因此捐贈分隊兩項關鍵救災器材：救災救護手提防水喊話器：具國際IP65防護等級，適用於多塵、抗雨水、低壓水環境，可用於各種搶救情境、緊急救護大量傷病患、風災與水災現場，提升指揮官與幕僚命令傳達效率，也使宣導活動知識傳遞更順暢。

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

軍刀鋸合金鋸片：適用於切割車體複合材料、玻璃、鐵窗及鋼筋等高強度材料，操作振動小，能快速開啟進出口協助救援，提升火災、車禍等救助效率。

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民加入消防宣導志工隊伍，不僅能學習防災安全知識，也能以行動回饋社區，並透過志工力量協助有限的警力，共同守護地方安全。

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，婦宣隊夥伴無私奉獻，深入社區、校園及市場宣導防火與消防知識，是最溫柔且堅強的防災推手。第二大隊大隊長王騰毅則感謝王聖華先生的慷慨捐贈，也肯定麻豆婦宣隊成員主要由地區家庭主婦、職場女性及退休人士組成，每月居家訪視，讓社區防災意識深植人心，提升整體社區安全。

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
按摩到一半被性侵！男技師問她「怎不叫了，認命了嗎」　店家回應
薇閣中學傳「5男2女搞出人命」　校方怒告！警方出手了
《歌劇魅影》男星驟逝！
快訊／諾貝爾文學獎得主揭曉！
新壽喊話中央政府協助　促成輝達進駐北士科
財神降臨！　飲料店開出發票特別獎1000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

紀錄片見證湳仔溝重生　侯友宜：城市已「從掩鼻到微笑」

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

台南麻豆婦宣之子捐救災器材　市民可加入志工隊共守地方安全

台南推雙特生方案　259名親師共創細緻教育

受關稅衝擊失業免驚慌　勞動部推「勞工就業通計畫」助重返職場

2025桃園國旗屋國慶升旗　成國民黨主席參選人競選陣地

財神降臨！　阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

植物醫師難覓！新園鄉公所第4次徵才　盼補上農業防疫關鍵一環

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！　奪1銀11銅13佳作創佳績

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

楊謹華被叫「姐」秒喊停質疑XD　臨場發揮太強⋯李維維：氣死了！

紀錄片見證湳仔溝重生　侯友宜：城市已「從掩鼻到微笑」

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

台南麻豆婦宣之子捐救災器材　市民可加入志工隊共守地方安全

台南推雙特生方案　259名親師共創細緻教育

受關稅衝擊失業免驚慌　勞動部推「勞工就業通計畫」助重返職場

2025桃園國旗屋國慶升旗　成國民黨主席參選人競選陣地

財神降臨！　阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

植物醫師難覓！新園鄉公所第4次徵才　盼補上農業防疫關鍵一環

嘉藥之光餐旅系橫掃國際賽！　奪1銀11銅13佳作創佳績

紀錄片見證湳仔溝重生　侯友宜：城市已「從掩鼻到微笑」

〈釣魚記2.0〉大寶寶跟上了嗎？　兒歌變電音舞曲掀網朝聖：世界瘋了

全運會基隆隊授旗出征　謝國樑加碼金牌每月補助2.5萬

美貧富差距擴大推升「房市兩極化」　高端買家瘋搶千萬豪宅

台南安平開台天后宮添文物　科頂科技董事長捐贈紅木神明桌

基隆海巡新戰力！35噸級巡防艇成軍　強化東北角海域防線

薇閣中學傳「5男2女搞出人命」校方怒告！警方出手了　追查身分中

加熱菸10月開賣「未禁加味菸」遭批　石崇良揭進度：修法後討論

快訊／中共發航行警告　黃海10日至11日火箭發射

屏東光電涉違證交法！三地總裁2000萬交保翻盤　羈押禁見理由曝

【不想上車】被逼看同事跳舞 受害者求放過XD

地方熱門新聞

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

陳世凱宣布馬太鞍溪便道提前通

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

台南善心魚湯店送愛心！「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

用「義式烤雞」拜祖先...驚呆公婆

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！警消火速封路警戒查出水管爆裂

2女大生迷路哭：有人教我走河床

大甲媽跨區桃園遶境賜福　警預先規劃交通疏導

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」要民進黨中央立即喊停二期種電

防疫升級台南出動無人機巡查登革熱熱區科技補足人力死角

更多熱門

相關新聞

台南推雙特生方案259名親師共創細緻教育

台南推雙特生方案259名親師共創細緻教育

在校園中，有些孩子同時擁有資賦優異與身心障礙的特質，他們被稱為「雙重特殊需求學生」（簡稱2e，並稱「雙特生」），雖然目前台南市雙特生人數僅有10位，但市府對其教育支援從未減少。

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

阿華生活飲茶台南隆田店開出統一發票特別獎1000萬

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」要民進黨中央立即喊停二期種電

台南藍軍批烏山頭水庫「種電」要民進黨中央立即喊停二期種電

黃國昌批中央救災失能　民進黨：扭曲事實對一線救災人員莫大傷害

黃國昌批中央救災失能　民進黨：扭曲事實對一線救災人員莫大傷害

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

雄檢抗告成功！三地總裁鍾嘉村2千萬交保翻盤

關鍵字：

台南麻豆婦宣救災器材志工隊

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

311地震「6歲女童」失蹤14年！遺骸找到了

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面