台南麻豆婦宣之子捐救災器材　市民可加入志工隊共守地方安全

▲麻豆婦宣之子王聖華先生捐贈救災器材，麻豆分隊與婦宣隊成員合影留念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二救災救護大隊麻豆分隊，8日晚間舉行婦女防火宣導隊，每月訓練日，並辦理「婦宣之子捐贈救災器材」活動，此次捐贈除了補充麻豆消防救災器材，也藉由正向活動招募更多市民投入婦宣隊，共同守護地方安全。

麻豆婦宣之子王聖華先生長期感受到母親在消防隊服務防火宣導的辛勞，並認同消防工作的重要性，因此捐贈分隊兩項關鍵救災器材：救災救護手提防水喊話器：具國際IP65防護等級，適用於多塵、抗雨水、低壓水環境，可用於各種搶救情境、緊急救護大量傷病患、風災與水災現場，提升指揮官與幕僚命令傳達效率，也使宣導活動知識傳遞更順暢。

軍刀鋸合金鋸片：適用於切割車體複合材料、玻璃、鐵窗及鋼筋等高強度材料，操作振動小，能快速開啟進出口協助救援，提升火災、車禍等救助效率。

市長黃偉哲呼籲市民加入消防宣導志工隊伍，不僅能學習防災安全知識，也能以行動回饋社區，並透過志工力量協助有限的警力，共同守護地方安全。

消防局長李明峯表示，婦宣隊夥伴無私奉獻，深入社區、校園及市場宣導防火與消防知識，是最溫柔且堅強的防災推手。第二大隊大隊長王騰毅則感謝王聖華先生的慷慨捐贈，也肯定麻豆婦宣隊成員主要由地區家庭主婦、職場女性及退休人士組成，每月居家訪視，讓社區防災意識深植人心，提升整體社區安全。