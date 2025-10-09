台南推雙特生方案　259名親師共創細緻教育

▲台南市推動雙重特殊需求學生教育方案，教師與家長積極參與，為學生量身打造個別化學習支援。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在校園中，有些孩子同時擁有資賦優異與身心障礙的特質，他們被稱為「雙重特殊需求學生」（簡稱2e，並稱「雙特生」），雖然目前台南市雙特生人數僅有10位，但市府對其教育支援從未減少。

113學年度，共有7所學校辦理親師研習與專業培訓，累計259名教師及家長參與；另有5校申請雙特教育方案，補助經費達25萬元，共有13位學生受惠、12位教師投入指導，展現細緻教學成果。

市長黃偉哲表示，每位孩子皆有獨特學習特質，雙特生兼具優異潛能與學習障礙，更需個別化教育與輔導，方能在認知、情感及社會適應上獲得全面發展。台南市自111學年度起推動雙特生支援服務，鼓勵各國中小申請雙特方案，透過差異化教學量身打造專屬教案，截至114學年度，已有17名雙特生受惠。

教育局長鄭新輝指出，雙特生在創造力、邏輯思維或藝術表現等領域展現優勢，但同時面臨學習或適應挑戰。雙特方案核心精神在於發展學生潛能並協助克服困難，例如：蓮潭國中小「美力展能-創作夢奇地」方案，透過藝術課程協助自閉症學生激發創造力與思考力，將情感投射於作品中；永福國小方案以小組合作結合不同特質學生，在數學研究中融入情緒管理、壓力處理及人際合作，展現多元揚才成果。

教師林秀菁分享，一位兼具藝術天賦與學習障礙的學生，曾因挫折與自卑陷入低潮，但透過科技輔具與專業師資協助，逐步激發對藝術的熱忱，參加特殊生才藝競賽脫穎而出，並在國中會考寫作取得四級分優異成績。林老師認為，雙特方案提供的資源能為學生量身打造學習鷹架，真正發揮教育價值。

資優中心補充，每年7月受理各校「雙特方案」申請，家長可先與學校輔導室討論，提出學生需求。114學年度將持續辦理雙特方案研習，邀請學者及實務教師分享經驗，鼓勵教師、家長及教育專業人員參與，共同建構完善支援系統，攜手打造適性揚才的學習環境。