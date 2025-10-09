當永續遇見美味　雙十連假來竹風好市集嚐美食

▲第四週「輕食小日常」將於10月10日至12日，每日15時至20時在竹市護城河畔登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

隨著國慶雙十連假即將到來，新竹市「2025竹風好市集」將於10月10日至12日推出第四週主題「輕食小日常」，邀請市民與旅客漫步護城河畔，品嚐健康蔬食與簡單美味，在輕鬆氛圍中體驗「健康也能很好吃」的生活風潮。

新竹市代理市長邱臣遠表示，上週的竹風好市集以「一口世界」主題，在三天內吸引逾1.5萬人次到訪，攤商營業額突破新台幣120萬元，成功帶動周邊商圈買氣同步成長，整體經濟效益估計達新台幣230萬元。市府透過「市集×商圈」模式，成功引導人潮走入舊城區，讓市集不僅是購物場域，更逐漸成為週末生活與文化交流的重要舞台。

城銷處說明，第四週「輕食小日常」將於10月10日至12日，每日15時至20時在竹市護城河畔（勝利路及信義路段）登場。活動集結超過40個特色品牌，推出多樣化的蔬食料理與療癒美食，特別邀請知名的素食小夜市領軍，帶隊人氣餐車進駐，包括喬治漢堡、Anjali植物飲食瑜伽聚落的能量輕食手作、Chacha Vegan IceCream 的沁涼純植冰淇淋，以及 Vegan Taipei 的墨西哥起司餡餅與捲餅，帶來豐富的味覺驚喜。

城銷處指出，蔬食除了有益健康，更與環境保護息息相關。根據國際研究，降低肉類攝取、增加蔬食比例，有助減少碳排放與資源消耗，是對抗氣候變遷的重要行動。期盼藉由「輕食小日常」主題，讓市民在享用美味的同時，也能體會環保與永續的意義，將「吃得健康、也吃得友善」的理念帶入日常生活。「蔬食不只是飲食選擇，更是一種生活態度」，讓健康飲食與環保意識同時在護城河畔萌芽。

城銷處進一步表示，「2025竹風好市集」自9月20日至11月30日連續11週舉辦，每週皆有不同主題。繼本週「輕食小日常」後，下週「桃氣上場」將由桃園在地品牌接棒，透過桃竹雙城交流，帶來更多元的台灣風味。更多資訊可至活動官網( https://www.hsinchucitygoods.com/index )或追蹤「跟風玩新竹」Facebook粉絲專頁( https://www.facebook.com/seeinghsinchu )查詢。

市府補充，第四季市府將持續推出多元活動，包括新竹購物節、航海王歡樂草湖繽紛派對以及與卡娜赫拉合作的萬聖節活動萌怪不夜城，要讓民眾一路從雙十節嗨玩到跨年，實現「週週有活動、月月有亮點、天天好幸福」的城市願景。