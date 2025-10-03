　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025新竹市國際風箏節登場　智慧回收機台加入風箏星際艦隊

▲歡迎民眾踴躍體驗回收機台。（圖／新竹市政府提供）

▲歡迎民眾踴躍體驗回收機台。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025新竹市國際風箏節」今(3)日正式登場，新竹市政府首度攜手「和全豐光電股份有限公司」將具碳足跡透明與環保教育功能的「碳竹雞」智慧回收機台，設置於新竹漁港旅遊服務中心，提供現場遊客回收寶特瓶、鋁罐及電池，還能兌換點數享回饋。環保局表示，此次活動將於10月3日至5日在新竹漁港熱鬧登場，期間更加碼推出現場限定摸彩活動，歡迎民眾踴躍體驗回收機台，兌換精美好禮，實踐友善環境及永續參與的旅遊行動。

新竹市代理市長邱臣遠表示，風箏節是竹市最受矚目的年度活動，市府持續推動節能減碳與循環經濟，結合大型活動推廣環保行動，就是希望讓民眾在日常中也能輕鬆參與。此次智慧回收機台首度進駐風箏節，不僅深化活動的環境友善價值，也鼓勵更多人實際參與回收，理解節能減碳的重要性。

環保局說明，「碳竹雞」智慧回收機台具備三大功能，包括「回收辨識」、「即時回饋」與「碳減量可視化」，民眾投瓶後即可獲得點數，不僅能透過實體一卡通享有現金回饋（回收同品項之寶特瓶、鋁罐、電池5個即可回饋1元，未滿1元則自動轉入愛心捐贈），亦能以「碳竹雞APP」會員身分獲得點數回饋（每回收1個寶特瓶、鋁罐或電池可得10點），點數可於APP內查詢並兌換優惠或完成環境知識互動任務，進一步提升民眾對資源回收、碳足跡與永續消費的認識。此次搭配風箏節設點，更讓回收不再是附帶行為，而是參與城市節慶的亮點之一。

環保局指出，竹市智慧回收機台自113年設置推動至今已設置11站、21台智慧回收機台，累計回收寶特瓶逾42萬支，回收總量逾3萬6千公斤，參與人次超過4萬人，有效提升民眾回收便利性與意願。環保局預計於114年底前再增設9處無人回收站點，持續擴大服務觸角，讓更多民眾與遊客能便利參與回收，共同實踐淨零綠生活。

環保局表示，歡迎民眾至新竹漁港旅遊服務中心體驗智慧回收，同時享受節慶樂趣，參加集點摸彩。詳細活動資訊可洽「碳竹雞｜泥滑島循環研究站」Facebook 專頁( https://www.facebook.com/recyclepunkapp )，一起在欣賞風箏之餘，能體驗永續生活的樂趣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
412 1 2361 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
40歲媽與10歲女兒雙亡　躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願
獨／劉香君老公「網軍頭子」身分曝　養7000帳號「收錢就猛攻
快訊／黑心豬大腸銷全台！數千公斤流出
潘孟安2024大選期間無任何公職　被跟監一年成重災戶
快訊／車站驚悚現場曝！29歲男「身體破碎」當場死亡
快訊／「台灣金融教母」遠銀董事長侯金英辭世　享耆壽95歲
「最強高中生」疑認愛27萬超辣網紅　車內親密合照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

台東三仙台遊客失聯　海巡警消合力救援送醫

2025新竹市國際風箏節登場　智慧回收機台加入風箏星際艦隊

竹市府攜手志工團體　關懷391位冊列獨居長者

台南地檢署中秋送暖　弱勢受保護管束人獲慰問金與生活物資

警民攜手築防線！金山警中秋聯手藝人黑面　趣味互動強化防詐意識

台南地檢署觀護佐理員教育訓練　檢察長肯定社會勞動第一線尖兵

毒駕氾濫！　台南藍軍轟警局：快篩劑6月採購至今未發放

動土不收花籃　印象建設號召百萬善款助屏基醫療大樓

2025東石海之夏煙火秀震撼登場！　朴子警實施彈性交管措施

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

苗栗隨機殺人！女童「胸部中刀」送醫搶救　兇嫌與警對峙中

屏科大再傳車禍！18歲新生自撞亡　校方哀慟：全面檢視交安設計

遭爆被黃國昌跟蹤！柯文哲現身笑著回應...居然真的被跟了

出獄男犯案畫面曝光！超商前朝10學童揮刀　尖叫四起、地面留血跡

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

台東三仙台遊客失聯　海巡警消合力救援送醫

2025新竹市國際風箏節登場　智慧回收機台加入風箏星際艦隊

竹市府攜手志工團體　關懷391位冊列獨居長者

台南地檢署中秋送暖　弱勢受保護管束人獲慰問金與生活物資

警民攜手築防線！金山警中秋聯手藝人黑面　趣味互動強化防詐意識

台南地檢署觀護佐理員教育訓練　檢察長肯定社會勞動第一線尖兵

毒駕氾濫！　台南藍軍轟警局：快篩劑6月採購至今未發放

動土不收花籃　印象建設號召百萬善款助屏基醫療大樓

2025東石海之夏煙火秀震撼登場！　朴子警實施彈性交管措施

日本母女要逛超商！他見媽媽1舉動喊「文化衝擊」　網讚好榜樣

挺「鏟子超人」光復免費接駁加密　公路局：每30分鐘一班

網遊詐騙+毒品偽裝零食　屏東霧臺孩童學習自我保護

永慶房屋壘球賽邀林智勝開幕　勝利關鍵在2個字

搶匪闖家門！29歲女主播「3F跳窗逃生」墜樓亡　電視台證實

林佳龍訪歐返台　推外交部國慶影片「讓更多人看見韌性台灣」

可不可悄賣「白玉珈琲冰淇淋」爆紅　網曝口感狂讚：求常駐

二戰巨型「戰列艦」將復活？　川普：現在的隱形軍艦醜爆了

ARKis出道1週年宣布辦見面會　喊話：沒有粉絲就沒有我們」

40歲媽與10歲女家中雙亡！躺冰櫃等不到親屬認屍...最後心願曝

【犯案畫面曝】出獄男超商前朝10學童揮刀！尖叫四起、地面留血跡

地方熱門新聞

新北動保推黑狗認養　加碼送沙龍照珍藏愛

蹲點8年、準備8年陳亭妃為最後一哩路

獨 ∕ 機車擦撞聯結車倒地　乘客頭部破裂命危

台南歸仁飄惡臭擾民環保局成立專案全面稽查杜絕污染

桃園國民黨團支持普發現金15,000　由中央全額補助

光復家戶清淤進第2階段　邀專業技術人力支援

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

屏縣地籍圖重測成果公告　5處公告場可閱覽

南投縣政府辦家暴防治暨台灣女孩日宣導活動

台電桃園區處成立海線巡修班　首重搶修及維護時效

金門百名旅客滯留　怒吼「我要回家」

露營區夜間放煙火唱卡拉OK　附近民家衰被吵

「現金超人」現身光復鄉　災民感動淚

國民黨桃園市黨部秋節前夕　分送愛心月餅

更多熱門

相關新聞

竹市府攜手志工關懷冊列獨長

竹市府攜手志工關懷冊列獨長

中秋佳節將至，新竹市政府日前攜手12個志工團體、 217位志工，關懷竹市391位列冊獨居長者，由志工將應景的月餅禮盒送給每位長輩，陪同長輩話家常，讓長輩在象徵團圓的節日中感受到社會的關懷與溫暖。

《遠見》縣市競爭力評比　竹市奪非六都榜眼

《遠見》縣市競爭力評比　竹市奪非六都榜眼

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

即／高虹安涉貪判刑7年4月　二審12月16日宣判

竹市萬聖節「萌怪不夜城」超萌登場

竹市萬聖節「萌怪不夜城」超萌登場

竹市率全國之先研發「AI校園新聞網」

竹市率全國之先研發「AI校園新聞網」

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

痛苦求救畫面曝！正義男肉身護女童中刀…3人助止血

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲

台大高材生IG曝！全讚爆：時尚又優雅

北捷踹嬤「台大高材生」突清空IG！發黑底文曝心聲

隨機殺人傷2童！勇師：一定要把孩子救下

救全村被粉專拿來打徐榛蔚！大馬村長怒喊告

中國「妖姬」照曝光！　色誘官員吸金2000億元

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！

苗栗隨機殺人第一視角曝！手綁刀冷血刺童

二寶爸摩鐵狂偷吃「四姑姑」！她嬌喊：被撐開　15年婚姻秒毀滅

極儉夫妻成功存860萬！不買新衣不外食　最後卻崩潰悔恨

葉元之女貴人發聲：大罷免前就是黃淑君助理

老高深夜宣布「頻道暫停更新」

中秋節「4生肖」5點後要躲月防煞

花200元抱走2.27億！威力彩得主「買法曝光」

更多

最夯影音

更多
獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！

獨／直擊光復「救災超人手在抖」原因藏洋蔥！
KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

KARA知英羞喊「想叫大聲歐巴」　曾被已讀不回⋯他急下跪道歉XD

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

政院擬編200億花蓮重建　傅崐萁喊看卓榮泰誠意、應立即啟動國賠

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

苗栗隨機砍人第一視角！　女童來不及跑遭「1刀刺胸」

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面