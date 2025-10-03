2025新竹市國際風箏節登場　智慧回收機台加入風箏星際艦隊

▲歡迎民眾踴躍體驗回收機台。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025新竹市國際風箏節」今(3)日正式登場，新竹市政府首度攜手「和全豐光電股份有限公司」將具碳足跡透明與環保教育功能的「碳竹雞」智慧回收機台，設置於新竹漁港旅遊服務中心，提供現場遊客回收寶特瓶、鋁罐及電池，還能兌換點數享回饋。環保局表示，此次活動將於10月3日至5日在新竹漁港熱鬧登場，期間更加碼推出現場限定摸彩活動，歡迎民眾踴躍體驗回收機台，兌換精美好禮，實踐友善環境及永續參與的旅遊行動。

新竹市代理市長邱臣遠表示，風箏節是竹市最受矚目的年度活動，市府持續推動節能減碳與循環經濟，結合大型活動推廣環保行動，就是希望讓民眾在日常中也能輕鬆參與。此次智慧回收機台首度進駐風箏節，不僅深化活動的環境友善價值，也鼓勵更多人實際參與回收，理解節能減碳的重要性。

環保局說明，「碳竹雞」智慧回收機台具備三大功能，包括「回收辨識」、「即時回饋」與「碳減量可視化」，民眾投瓶後即可獲得點數，不僅能透過實體一卡通享有現金回饋（回收同品項之寶特瓶、鋁罐、電池5個即可回饋1元，未滿1元則自動轉入愛心捐贈），亦能以「碳竹雞APP」會員身分獲得點數回饋（每回收1個寶特瓶、鋁罐或電池可得10點），點數可於APP內查詢並兌換優惠或完成環境知識互動任務，進一步提升民眾對資源回收、碳足跡與永續消費的認識。此次搭配風箏節設點，更讓回收不再是附帶行為，而是參與城市節慶的亮點之一。

環保局指出，竹市智慧回收機台自113年設置推動至今已設置11站、21台智慧回收機台，累計回收寶特瓶逾42萬支，回收總量逾3萬6千公斤，參與人次超過4萬人，有效提升民眾回收便利性與意願。環保局預計於114年底前再增設9處無人回收站點，持續擴大服務觸角，讓更多民眾與遊客能便利參與回收，共同實踐淨零綠生活。

環保局表示，歡迎民眾至新竹漁港旅遊服務中心體驗智慧回收，同時享受節慶樂趣，參加集點摸彩。詳細活動資訊可洽「碳竹雞｜泥滑島循環研究站」Facebook 專頁( https://www.facebook.com/recyclepunkapp )，一起在欣賞風箏之餘，能體驗永續生活的樂趣。