生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新竹市發錢！「5000元消費金」領取資格曝　預計超過45萬人受惠

▲▼ 邱臣遠 。（圖／翻攝自Facebook／邱臣遠）

▲啟動振興內需計畫，規劃新竹市每位市民發放5000元消費金。（圖／翻攝自Facebook／邱臣遠）

記者劉人豪／新竹報導

因應美國推行新關稅政策，致國際經濟局勢變動，使消費市場內外需求保守，經濟動能放緩。新竹市政府已於明年編列預算，啟動「因應美國關稅政策振興經濟消費金發放實施計畫」，預計透過發放市民每人新台幣5000元消費金，促進內需市場活絡，帶動經濟與產業正向發展，期盼新竹市議會給予支持並通過預算。

代理市長邱臣遠表示，全球經濟在後疫情時代仍面臨挑戰，國際局勢與通膨壓力仍對市民生活造成影響。然而，美國關稅政策更直接衝擊產業經濟發展。市府為因應美國關稅政策，在今年4月間即召集市府內部跨單位組織專案應變小組，並邀集竹市各大公協會召開「美國關稅與新竹市產業對策座談會」，會中彙整各方建言，共識出包含應透過刺激內需與強化商業活動活絡買氣，實質的創造消費動能，穩定整體經濟環境等應對方案。

邱代理市長表示，為回應對於刺激內需擴大市場需求，規劃此次消費金發放計畫，預計將針對114年9月30日（含）前已設籍新竹市的市民朋友，於明年發放每人新台幣5000元消費金，發放人數預計超過45萬。

邱代理市長也特別指示相關單位即刻啟動規劃相關發放事宜，務必以「簡單便利」為原則，包含65歲以上長者免申請，透過既有社會福利系統帳戶直接發放入戶頭，或是規劃臨櫃申辦領取現金，都應納入考量。另外配合中央政府「數位 × 淨零」國家雙軸轉型政策，落實建構數位政府提升公共服務效率，在本次發放計畫中，也應規劃利用市府已開發的數位工具「新竹通APP」提供申請，以減少申辦的時間與人力物力成本。同時也要求「新竹通APP」在資訊安全方面，確實導入包含ISMS資訊安全管理、個資加密傳輸及保存、驗證碼雙重驗證、權限分級管理及24小時SOC監控等機制，來保障市民資料安全。相關申請期程與發放辦法，也將在議會通過預算後，進一步公佈相關細節。

市府強調，透過此次消費金發放，不僅是對產業經濟發展及內需市場注入動能，也是對市民生活的實質支持，更是凝聚城市向心力的重要行動。後續的預估效益包含乘數效果拉動短期消費動能、刺激間接經濟活動，拉動產業連鎖反應提升就業機會、中小企業因為需求增加而擴張規模，長期效果帶動產業技術升級等。期盼市議會支持相關預算的編列，市府也將持續觀察經濟發展情勢，並適時提出相關配套措施，協助市民與產業一同穩健前行。

10/07 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025年美國川普政府重新啟動「對等關稅」政策後，台灣被列入首波20%加碼清單，象徵台美經貿關係進入最嚴峻的壓力測試期。與此同時，日本與南韓雖也受到波及，但由於早在前幾輪談判中分別達成了「15%封頂」與「15%+N +投資補償」的特殊安排，實際衝擊明顯小於台灣。這使台灣的出口競爭力進一步陷入被動。

