園縣市高峰會登場　邱臣遠代理市長：加速推動大矽谷與輕軌建設

▲「園縣市高峰會」第11次會議，昨(7)日在新竹豐邑喜來登大飯店舉行。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「園縣市高峰會」第11次會議，昨(7)日在新竹豐邑喜來登大飯店舉行，由新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗縣長鍾東錦、新竹科學園區管理局局長胡世民及科學工業園區同業公會理事長李金恭共同主持，會議聚焦產業發展、輕軌建設、市容環境、文創良品及親子活動推廣等議題，共同打造宜居永續的竹竹苗生活圈，為台灣科技產業發展注入新動能。

邱臣遠表示，新竹科學園區是國家重要科技聚落，更是驅動區域經濟與創新的核心引擎。面對國際競爭與全球供應鏈挑戰，竹竹苗三縣市與竹科管理局必須攜手合作，積極協助產業提升出口韌性，共同推動具前瞻性、影響未來20年至50年的「桃竹苗大矽谷計劃」，以整合產業用地、交通建設與公共設施規劃，並與地方攜手加速推動「大新竹輕軌」等重大交通建設，有效紓解竹科園區交通壅塞問題，形塑完整且具競爭力的科技產業廊帶。

邱臣遠指出，竹市主政縣市輕軌紅、藍線整合可行性研究報告，預估經費新台幣3,300萬元，市府已向中央申請全額補助，期盼中央給予支持，為園區從業人員及廠商建構更便利的軌道運輸網絡。

邱臣遠說明，除了產業發展，園區周邊整體環境品質也是影響招商與產業競爭力的重要因素。市府將與科學園區管理局建立協作機制，共同推動公共空間的清潔、除草、修樹等市容維護作業，並研議資源共享與支援模式，導入ESG理念，提升市容維護效率與品質，打造整潔宜人、具國際水準的城市景觀，讓企業願意投資、市民生活更加舒適。

邱臣遠提及，新竹科學園區超過17萬名從業人員、600多家廠商，帶來龐大消費與親子活動需求。市府自10月份開始一直到明年初，除了陸續舉辦竹風好市集、新竹市購物節、國際風箏節、萬聖節大遊行、聖誕市集等多元活動，實現竹市「週週有活動、月月有亮點、天天好幸福」的城市願景，更提案結合三縣市親子館資源，共同規劃明年兒童節系列活動及親子講座，提供更多元照顧與教育選擇。同時，對於竹縣提出的「文創良品」企業推廣方案及苗栗縣提出的優質農產品聯合行銷，市府也全力支持，期盼兼顧在地文化推廣與產業發展，帶動區域消費動能。

行政處補充，「園縣市高峰會」自112年成立以來，已召開11次會議，累計討論72項合作議題。未來市府會持續透過園縣市合作平台，整合產業、交通、環境、社福等相關資源，攜手提升城市競爭力，打造更幸福、繁榮的竹竹苗生活圈。