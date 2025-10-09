　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

再赴花蓮現場！陳世凱部長宣布馬太鞍溪便道10/10提前通車　感謝台鐵及交通超人全力救災守護花東

▲▼交通部長陳世凱,馬太鞍溪,便道。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱宣布馬太鞍溪便道10月10日下午15時提前通車。

圖、文／交通部提供

交通部全力推動花蓮馬太鞍溪橋復建，今天（10/9）部長陳世凱再度親赴光復現場，宣布涵管便道施工進度大幅超前，原訂10月15日完工，現確定可提前至10月10日下午15時通車，大幅紓解斷橋造成的交通壓力，讓光復地區鄉親及救災物資運輸更加便捷。

▲▼交通部長陳世凱,馬太鞍溪,便道。（圖／交通部提供）

▲行政院協調下日夜趕工，各式大型機具投入現場，涵管便道施工進度大幅超前。

陳部長表示，馬太鞍溪橋於9月23日因堰塞湖溢流沖毀後，公路局第一時間全力動員，並在行政院協調下日夜趕工。工程團隊、廠商及地方單位同心協力，至今已動用超過500人次、各式大型機具投入現場，原定15日前通車的目標能夠提前達成，是大家齊心努力的成果。第一階段涵管便道將分南下、北上單向有條件（小型車、搶救車輛）通行，後續也會依便道承載力評估，逐步放寬車型；第二階段預計4個月內完成鋼便橋，最終在116年全橋改建完工，確保長遠安全與便利。

▲▼交通部長陳世凱,馬太鞍溪,便道。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱。

同時，部長特別感謝政務次長陳彥伯、公路局林福山局長，以及東分局所有同仁和廠商「日夜搶修、全力以赴」，讓便道能及早完工。他也指示通車後持續監控上游水位、雨量，做好預警與管控，確保行車安全。

▲▼交通部長陳世凱,馬太鞍溪,便道。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱再赴花蓮現場。

陳部長也特別到光復車站慰勉台鐵同仁，高度肯定台鐵在災後第一時間連夜搶通光復站到萬榮站間軌道運輸、支援救災人員與物資，後續更載運超過40萬人次進出光復站。「這段時間，全台灣的民眾都看見台鐵同仁的付出，不論是加開班次、站票分流、設備增設，還是第一時間就守在前線，台鐵和公路局一樣，都是台灣最強大的『交通超人』！」部長強調，未來交通部會持續與中央、地方團隊密切協調，全力守護花東交通安全。

▲▼交通部長陳世凱,馬太鞍溪,便道。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱慰勉同仁。

最後，陳部長再次感謝所有投入搶修、救災的公路、鐵路同仁，以及每一位在第一線的工程、維護、疏運與服務人員，呼籲大家持續落實安全，攜手守護家園。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」　老爸嘆：沒長大
李千娜夫妻二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛：不敢相信
快訊／放走無照猴撞死人　警察遭懲處
採購5萬元座椅、1瓶120元瓶裝水　國防部：參考日本市場進口
女神現身清水溝！低調一幕被拍　旁人認證：沒休息
快訊／主場球迷提前離場！　道奇2：8不敵費城人
國光女神分手1年「開5條件」徵友！　攝影棚全傻眼
藍色BMW飛撞茶葉行奪命！　肇事男黑歷史起底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

馬太鞍溪橋便道搶修「進度超前」　施工團隊夜戰趕工

再赴花蓮現場！陳世凱部長宣布馬太鞍溪便道10/10提前通車　感謝台鐵及交通超人全力救災守護花東

南投旺來產業園區首家觀光工廠　愛妮雅打造全台最大香氛平台

開放災民短期安置旅宿！花蓮169業者配合　縣府提供補助

花蓮2鄉鎮水平棚架網室因颱風受損　現金救助申請至10/23

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！　警消火速封路警戒查出水管爆裂

落實「五打七安」！　台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

再赴花蓮現場！陳世凱部長宣布馬太鞍溪便道10/10提前通車　感謝台鐵及交通超人全力救災守護花東

南投旺來產業園區首家觀光工廠　愛妮雅打造全台最大香氛平台

開放災民短期安置旅宿！花蓮169業者配合　縣府提供補助

花蓮2鄉鎮水平棚架網室因颱風受損　現金救助申請至10/23

南崗路以西高處都看得到國慶焰火　南投市同步推高處觀賞點市集

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車　最高可罰1500萬

台南善心魚湯店送愛心！　「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！　警消火速封路警戒查出水管爆裂

落實「五打七安」！　台南分署強力追欠毒駕男、違規男親屬代繳

郡昱口罩體驗門市10／10登場！　免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

2025搖滾台中卡司公布　美秀集團、HUSH都來了！

台中「黃金葛下毒案」監院調查出爐　揭導師霸凌學生、放任性騷

大戶出動！飾金飆每錢15180元天價　VIP砸逾2千萬抱走5公斤

黃國昌狗仔門延燒！王義川籲全報警　綠黨團：始作俑者應受司法制裁

搭計程車跳表從重慶到內蒙要多少錢？　陸網紅實測：計價器爆了

《羊蹄山戰鬼》風景太美！當地人曝「完全不誇張」、玩家湧朝聖

全日空客機空中驚魂！乘客「行動電源」機上自燃　機艙冒煙起火

60歲女詭異陳屍車上　調查發現「洗車誤觸自動窗紐」卡脖窒息亡

以為穩贏！小泉進次郎選前夜「開趴狂歡」慶功　老爸感嘆：沒長大

花蓮災後慰助服務站連假不打烊　35萬慰助金已有530件撥款入帳

【全場掌聲暖爆】光復老師用江蕙的一句歌詞 道出對志工的感激

地方熱門新聞

沒闖紅燈也被罰？ 原來是「太超過」了！

台電桃園區處秋節送愛　贈慰問金關懷弱勢

林果公司攜手桃園民代　捐贈花蓮空氣循環殺菌燈

桃園《月圓越深情》演唱會　洋溢越南元素

企業包場勵志電影　激勵人心故事打動師生

2女大生迷路哭：有人教我走河床

地面「冒泡泡」疑瓦斯外洩！警消火速封路警戒查出水管爆裂

台南善心魚湯店送愛心！「水仙宮三兄弟」捐138萬災情勘查車

陳世凱宣布馬太鞍溪便道提前通

郡昱口罩體驗門市10／10登場！免費試戴、夢幻打卡牆超吸睛

台南砸22億打造「生生有平板」黃偉哲：讓每個孩子都被看見

桃園青埔「廣天寺」　香客大樓工程上樑　

防災場變偷倒點！環保局緝查烏樹林暫置場違規車

用影像行銷新北！　侯友宜：讓城市故事被世界看見

更多熱門

相關新聞

花蓮堰塞湖溢流後地表持續變形　仍存高度風險

花蓮堰塞湖溢流後地表持續變形　仍存高度風險

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，釀成光復鄉重大災情，林業署花蓮分署會同東區搜救協會深入山區勘查，並於10月8日完成任務回報。勘查結果顯示，堰塞湖地表仍持續變形，馬太鞍溪集水區多處出現新裂隙，顯示該區域仍存在高度潛在風險，需持續監測警戒。

馬太鞍溪橋便道搶修「進度超前」　施工團隊夜戰趕工

馬太鞍溪橋便道搶修「進度超前」　施工團隊夜戰趕工

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

影／「特遣超人」徒步挺進馬太鞍溪堰塞湖　溢流口、泥流堆積畫面曝

影／「特遣超人」徒步挺進馬太鞍溪堰塞湖　溢流口、泥流堆積畫面曝

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

關鍵字：

交通部長陳世凱馬太鞍溪便道

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面