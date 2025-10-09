再赴花蓮現場！陳世凱部長宣布馬太鞍溪便道10/10提前通車　感謝台鐵及交通超人全力救災守護花東

▲交通部長陳世凱宣布馬太鞍溪便道10月10日下午15時提前通車。

圖、文／交通部提供

交通部全力推動花蓮馬太鞍溪橋復建，今天（10/9）部長陳世凱再度親赴光復現場，宣布涵管便道施工進度大幅超前，原訂10月15日完工，現確定可提前至10月10日下午15時通車，大幅紓解斷橋造成的交通壓力，讓光復地區鄉親及救災物資運輸更加便捷。

▲行政院協調下日夜趕工，各式大型機具投入現場，涵管便道施工進度大幅超前。

陳部長表示，馬太鞍溪橋於9月23日因堰塞湖溢流沖毀後，公路局第一時間全力動員，並在行政院協調下日夜趕工。工程團隊、廠商及地方單位同心協力，至今已動用超過500人次、各式大型機具投入現場，原定15日前通車的目標能夠提前達成，是大家齊心努力的成果。第一階段涵管便道將分南下、北上單向有條件（小型車、搶救車輛）通行，後續也會依便道承載力評估，逐步放寬車型；第二階段預計4個月內完成鋼便橋，最終在116年全橋改建完工，確保長遠安全與便利。

▲交通部長陳世凱。

同時，部長特別感謝政務次長陳彥伯、公路局林福山局長，以及東分局所有同仁和廠商「日夜搶修、全力以赴」，讓便道能及早完工。他也指示通車後持續監控上游水位、雨量，做好預警與管控，確保行車安全。

▲交通部長陳世凱再赴花蓮現場。

陳部長也特別到光復車站慰勉台鐵同仁，高度肯定台鐵在災後第一時間連夜搶通光復站到萬榮站間軌道運輸、支援救災人員與物資，後續更載運超過40萬人次進出光復站。「這段時間，全台灣的民眾都看見台鐵同仁的付出，不論是加開班次、站票分流、設備增設，還是第一時間就守在前線，台鐵和公路局一樣，都是台灣最強大的『交通超人』！」部長強調，未來交通部會持續與中央、地方團隊密切協調，全力守護花東交通安全。

▲交通部長陳世凱慰勉同仁。

最後，陳部長再次感謝所有投入搶修、救災的公路、鐵路同仁，以及每一位在第一線的工程、維護、疏運與服務人員，呼籲大家持續落實安全，攜手守護家園。

