泥濘的鐵道超人！台鐵花蓮道班夜戰「沉落效應」　只盼對等待遇

▲馬太鞍堰塞湖退水後的沉落效應，未及時處理將發生軌道下陷狀況。（圖／Facebook/台鐵工務聯合會）

記者李姿慧／台北報導

花蓮馬太鞍溪暴漲日前淹沒鐵軌，「台鐵工務聯合會」在臉書發文表示，馬太鞍堰塞湖退水後，真正的戰鬥才開始，道碴飽水鬆散、軌道結構失去穩定，不及時更換受損道碴就會出現「沉落效應」致軌道下陷，連續幾晚在泥濘中奮戰，只為讓列車安全通過，而這些深夜默默付出的「超人」要的只是對等待遇和尊重。

花蓮光復受災嚴重，由台鐵工務道班人員組成的「台鐵工務聯合會」在臉書發文表示，近日暴漲的堰塞湖，溪水一夜之間漫上鐵軌，道床被泥沙掩埋、道碴飽水鬆散，軌道結構瞬間失去穩定。外界看到的是水退；而他們工務道班看到的，則是一場漫長的夜戰。

台鐵工務聯合會說，若不及時更換這些受損道碴，就會出現「沉落效應」，列車通過時軌道下陷，影響行車平穩與安全。為避免這樣的危機，必須趁夜間封鎖施工時段，一鏟一砸挖出受損道碴，再一層一層鋪回新料、夯實、調整軌距與水平，確保每一吋軌道回到標準狀態。

而這些工程無法靠機具全包，很多區段機具進不去，台鐵工務聯合會指出，這些全靠人力肩挑背扛。連續數個夜晚，他們穿著膠鞋在泥濘中奮戰，只為了讓列車與救災人員能安全通過，讓軌道重新成為大家信賴的生命線。

台鐵工務聯合會強調，這些在深夜裡默默付出的「超人」，要的並不多，只是希望能得到對等的待遇與尊重，好讓他們有力氣，繼續為這條鐵路奮戰下去。