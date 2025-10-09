馬太鞍溪集水區驚見新裂縫　地表還在變形！林業署：仍有高度風險

記者潘鳳威／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，釀成光復鄉重大災情，林業署花蓮分署會同東區搜救協會深入山區勘查，並於10月8日完成任務回報。勘查結果顯示，堰塞湖地表仍持續變形，馬太鞍溪集水區多處出現新裂隙，顯示該區域仍存在高度潛在風險，需持續監測警戒。

▲馬太鞍溪堰塞湖地表仍持續變形、集水區多處可見新裂隙。（圖／林業署花蓮分署提供署）

農業部林業及自然保育署花蓮分署，為掌握今年7月馬太鞍溪堰塞湖形成後的地形變化與潛在風險，於9月初特別結合東區搜救協會（東搜）及山林專業探勘人員，東搜搜救組副組長張光承擔任總籌劃，負責探勘任務統籌與地形評估；東搜黃正賢教官則提供技術裝備與任務支援。探勘團隊自萬榮林道及光復林道兩方向進入湖區。

然而，受颱風樺加沙影響，光復林道任務延至9月30日執行，萬榮林道特遣隊則於10月2日出發，由張光承與萬榮工作站技術士張森領隊。隊員依航測與空拍資料規劃路線，攜帶繩索與草刀等裝備，克服崎嶇山勢與多處崩塌地形，沿途記錄崩塌與水文變化。

探勘隊確認堰塞湖壩體與溢流口位置，並發現溢流後短短兩週內，河道就被沖刷加深逾百公尺，顯示地形變化劇烈、溢流口明顯後退。另一支光復林道隊於10月8日完成任務回報。花蓮分署依據隊伍帶回的探勘資料研判，堰塞湖地表仍持續變形，馬太鞍溪集水區可見多處新裂隙，貿然開挖施工便道或鑽炸作業恐引發更大規模崩塌。

花蓮分署表示將持續監測堰塞湖變化。此次成果將提供專家學者研擬地形調查、安全監測與防減災策略的重要參考，期能掌握地質變化、擬訂出解決堰塞湖危機的解方。