影／「特遣超人」徒步挺進馬太鞍溪堰塞湖　溢流口、泥流堆積畫面曝

記者郭運興／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩頂溢流，造成光復市區嚴重災情，中央近日也積極協助災後復原與監控堰塞湖狀況。行政院發言人社群今（8日）也貼出影片，內容是特遣超人爬著坡壁，垂降在厚厚泥流堆積區，現場煙塵瀰漫，甚至遮蔽陽光，一步步前往馬太鞍堰塞湖探勘之路的畫面。行政院發言人強調，謝謝「特遣超人」，因為有了探勘隊一步一步的紀錄，建立了地形與路況，才能為接下來的防災做好準備。

行政院發言人社群稍早貼出「特遣超人探勘馬太鞍堰塞湖區」影片，內容是特遣小隊歷時5日攀爬滿是粉塵的坡壁、徒步深入堰塞湖的過程，畫面更可見堰塞湖現場的泥流堆積與溢流口。

行政院發言人也表示，今天在前進協調所，與一批才剛剛離開堰塞湖的山林特遣超人相遇。他們由三位林保署花蓮分署的資深護管員、兩位東搜的隊員，以及四位高山協作，這支九人小隊組成的光復林道隊，再加上另外一支萬榮林道隊，兵分兩路、徒步前往馬太鞍溪堰塞湖區探勘。

行政院發言人表示，他們爬著沒有路的坡壁，垂降在厚厚的泥流堆積區裡，現場灰白荒蕪、煙塵瀰漫，甚至遮蔽了陽光，這就是前往馬太鞍堰塞湖區的探勘之路。

行政院發言人強調，謝謝特遣超人，因為有了探勘隊一步一步的紀錄，建立了地形與路況，才能為接下來的防災、監測以及安全管理做好準備。

▼行政院發言人社群稍早貼出「特遣超人探勘馬太鞍堰塞湖區」影片。（圖／翻攝自Facebook／行政院發言人）