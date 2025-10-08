「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘一度求救　遭埋3m深亡

▲砂石場老闆娘車輛尋獲，車內遺體被證實為老闆娘。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，災後第16天、今午於佛祖街336巷、政旺砂石場附近尋獲一輛轎車，車內有一具女性遺體，證實為失聯的黃姓闆娘。中央災害應變中心今日晚間18時更新最新數據，本次花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，已經造成19人死亡、157人受傷，另外仍有5人失聯中。

花蓮縣議長張峻指出，他跟砂石廠以前的男老闆是他多年的結拜兄弟，這一次發生不幸的天災，老闆娘也在923那天就失蹤，也希望大家可以全力協助，看能不能趕快找到老闆娘，3點10分左右她有打一通電話來求救，那時候佛祖街已經全部都是水沒有辦法進去了，3點19分打給她要她往高處爬，那時候有聽到她在尖叫就是大叫的聲音，好像沙石衝到車庫裡面。

▲花蓮佛祖街失蹤的砂石場黃姓老闆娘 。（圖／記者許權毅翻攝）

花蓮消防局特搜大隊指出，眾人今天鎖定佛祖街336巷、砂石場附近，被深達1層高泥土填平的位置持續進行挖掘，不僅自家砂石場出動4部怪手，「竹北吊車大王」啟德重機械的300級大怪手也加入救援，下挖3公尺時遇到硬物，這才找到老闆娘的車輛，並在駕駛座發現遺體。

當下發現車輛是翻車狀態，且車體嚴重變形，可能是被洪水沖到翻覆。為保遺體順利移出，台中市特種搜救隊與花蓮縣消防局特搜大隊合作，改以人工方式拿鏟子慢慢挖，並用油壓剪破壞車體，花費約3個半小時後將遺體運出。