馬太鞍溪橋便道搶修「進度超前」　施工團隊夜戰趕工

▲馬太鞍溪橋便道搶通工程進度超前，交部政次陳彥伯夜奔工地感謝搶修英雄。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

馬太鞍溪堰塞湖9月23日潰堤，沖毀馬太鞍溪橋，整座橋樑消失，公路局及施工團隊日夜搶修，原定目標10月15日搶通涵管便道通行，由於馬太鞍溪便道施工進度大幅超前，交通部政務次長陳彥伯昨夜間直奔工地，慰勉施工團隊，盼順利完工，早日讓當地民眾恢復正常生活。

台9線馬太鞍溪橋於9月23日遭堰塞湖溢流洪峰沖毀，為降低台9線馬太鞍溪橋斷橋造成之交通衝擊，公路局及施工團隊於水情穩定後，9月25日起日夜趕辦施工，盼以最快速度完成便道施工，有條件的開放民眾通行。

由於涵管便道施工需先調整改水路，才能進行2公尺大涵管施工，前兩天夜間遭遇突然水位上升，增加水路臨時改道的困難度，不過在施工人員努力不懈下，進度大幅超前。

交通部政務次長陳彥伯昨(10/8)日夜訪台9線馬太鞍溪橋公路搶災團隊，至工地現場親送宵夜打氣，感謝現場工程人員日夜搶辦的辛勞。由於目前馬太鞍溪涵管便道施工進度已大幅超前，陳彥伯期許公路人持續努力完成後續階段工作，讓民眾及早恢復正常生活。

陳彥伯表示，對東分局及施工團隊的積極任事，表達感謝與肯定，對於後續的相關期程也期盼能如質如期的順利達成，減低對當地交通的衝擊，讓民眾生活早日恢復正常。