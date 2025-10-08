台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

▲侯偉豪的親友公開驗屍報告，死因為心因性休克。（圖／翻攝自臉書／侯國王）

台灣健美網紅「猛男國王King」侯偉豪今年7月驚傳在睡夢中猝逝，當時家屬沒特別說明其死因，只公開告別式資訊，請他的親朋好友來送他最後一程。豈料，侯偉豪卻遭人揣測當初是「用藥過量」，讓親友今（8）日緊急發聲，並公開他的真正死因為「心因性休克」，呼籲外界尊重死者、停止造謠。

侯偉豪的親友透過臉書粉絲專頁「Man's KING 猛男秀 國王 」發表聲明，King已於今年7月21日風光出殯，在親朋好友的不捨和祝福中走完最後一程，近日網路上卻有流言，稱King是因為用藥過量才死亡，已經對逝者與家屬造成嚴重傷害。

對此，家屬痛心公開由檢察官與法醫師正式出具的「相驗屍體證明書」，上面清楚寫著King的真正死因為「心因性休克」，屬於突發性心臟疾病之自然死亡。家屬強調，所有司法與醫療程序均依法完成，證明文件清楚載明死因，「白紙黑字，不容抹黑與曲解」。

最後家屬表示，「對於惡意造謠、散播不實資訊者，我們已保留法律追訴權，請相關人士立即停止，否則後果自負」。聲明中提到，King生前為人正直、熱情又真誠待人，不該在他離世後，遭受毫無根據的惡言中傷，不僅踐踏他的人格與名譽，更是對家屬與好友造成二度傷害，因此呼籲停止造謠，「尊重，是對逝者最基本的禮貌」。

事實上，King當時猝逝就引起熱烈討論，他曾於2020年在日籍男星夢多的YouTube頻道裡，大方自我介紹為「健體的KING，也是目前台灣的國手」，征戰過各大國際賽事，包括奧林匹亞、國際健身健美總會(IFBB)、阿諾杯、歐洲鑽石杯等。

