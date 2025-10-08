　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務　無法再傳訊息打電話

LINE公告11月4日起有3類人將無法再傳訊息和打電話。（示意圖／Unsplash）

▲LINE公告11月4日起停止支援舊版程式，3類用戶將無法再使用服務。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

使用者注意！即時通訊軟體LINE公告，系統自2025年11月4日起，結束對LINE應用程式13.20.0以下版本的支援服務，屆時將無法繼續使用傳訊息和通話功能。此次限制有3類用戶受影響，包括仍使用iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE的舊機型、系統停留在iOS或iPadOS 14.8.1以下的蘋果裝置，以及Android 7.1.2以下版本的手機。

根據LINE官方公告指出，未來智慧手機或平板電腦使用LINE應用程式，必須升級至13.21.0以上版本，並需搭配符合的系統要求。代表系統需有iOS、iPadOS 15.0版本，或Android作業系統8.0以上版本，將程式升級至13.21.0以上版本後，即可繼續使用LINE的服務。

至於近年越來越多人配戴的Apple Watch，則需要更新至watchOS 8.0或以上版本，若裝置作業系統未能達到標準，就無法安裝或更新LINE，將完全失去使用權限。

因LINE新版應用程式要求更高的系統版本，有多種舊款手機直接受到影響，包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、第一代iPhone SE等機型，最高僅能升級至iOS 12，故距離LINE規定的最低iOS 15有落差，確定無法再使用LINE。

而使用者裝置為iOS或iPadOS14.8.1，或Android 7.1.2以下版本，也將因無法升級至13.21.0以上而被迫終止服務。因此，官方建議用戶可以確認裝置是否符合最新需求，若設備無法升級也能考慮更換裝置，才不會導致日常通訊出問題。

延伸閱讀
美國醫療好貴！她腎臟劇痛掛急診花38萬　網：台灣健保讓人安心
顏正國妻首度發聲：他已完成在這世界的使命
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
自家怪手挖到老闆娘！　吊車大王也出力
顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁
快訊／輝達出手！北士科喬不攏　經部證實盤點全台土地24日前回
「特遣超人」徒步挺進堰塞湖　近距離畫面曝
16支監視器畫面曝！　幼兒園交出關鍵影片
在顏正國靈堂待6小時⋯李千娜、黃尚禾哀傷露面
7-11「統一翻轉布丁」本尊曝光！10/13開賣
快訊／真是非常荒唐！知名YTR赴警局：我有一槍斃命的證據

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務　無法再傳訊息打電話

Windows 25H2升級值不值？YTR：比macOS更順、更聰明

外媒曝光iPad mini 8上市時間　２大重點升級搶攻小平板市場

庫存異常！iPad Pro、MacBook Pro雙雙缺貨　新機傳月底將登場

iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務　無法再傳訊息打電話

Windows 25H2升級值不值？YTR：比macOS更順、更聰明

外媒曝光iPad mini 8上市時間　２大重點升級搶攻小平板市場

庫存異常！iPad Pro、MacBook Pro雙雙缺貨　新機傳月底將登場

iPhone鬧鐘變「睡神剋星」！蘋果推出「滑動關閉」新手勢

曹佑寧最新CP搭擋曝光！　被問異性造型…害羞認了最愛王淨穿這樣

柏金斯預測湖人略勝勇士一籌　點名里夫斯是關鍵第3得分點

楊謹華、柯佳嬿相約聚餐「8點就睏」　3度爭金鐘視后私下話題曝

曾是飯店女老闆！58歲靠就業中心展開第二人生

路口被撞飛「機車炸成火球」19歲聯大生頭部重傷　開刀搶命中

顏正國「遺照露燦爛笑容」成最後告別　圈內好友心急提前弔唁

兵推結果曝！台灣天然氣庫存「僅撐11天」　北京1手段形同封鎖

樂麵屋汐止遠雄店10/10開幕　原味豚骨拉麵限量特價10元

台灣健身網紅猝逝遭傳「用藥過量」！家屬悲曝死因：請停止造謠

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

【事發畫面】黃子佼涉肇逃畫面曝光！　撞倒婦人停2秒跑了到案稱：沒感覺撞到人

3C家電熱門新聞

外媒曝光iPad mini 8上市時間

LINE用戶注意！11月起「3類人」無法傳訊息打電話

iOS 26.1鬧鐘防呆升級　滑動才能關！

iPhone 17 Pro Max 試用老實說！

LINE用戶注意！「回收訊息」功能大改

iPad Pro、MacBook Pro新機傳月底登場

評測Windows 25H2　YTR直呼太香了

AirPods Pro 3被評「完全0修復性」

iOS 26更新後盤點「13大實用功能」

iPhone 17現貨懶人包出爐！

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

9月手機降價幅度出爐

iPhone 17e傳最快明年初登場

更多熱門

相關新聞

他跟團遊日累爆　網見地點喊：自助會更累

他跟團遊日累爆　網見地點喊：自助會更累

出國跟團會比較輕鬆嗎？一名網友表示，他參加日本北海道旅行團，每天都早出晚歸、趕行程，實際感想就是走馬看花，沒什麼特別的印象，讓他崩潰直呼「到底誰說跟團比自助旅行還輕鬆？」貼文曝光後，掀起兩派網友熱議，也紛紛點出是「地點因素」。

羅賓威廉斯AI片瘋傳　女兒批噁心

羅賓威廉斯AI片瘋傳　女兒批噁心

2025年末3大聯名彩妝太好買

2025年末3大聯名彩妝太好買

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

LINE「10款免費貼圖」限時下載！鯊茶醬、企鵝皮蛋

飛美機票驚見1字頭！專家曝「有飛安風險」

飛美機票驚見1字頭！專家曝「有飛安風險」

關鍵字：

LINE周刊王

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面