LINE用戶注意！11月起「3類人」終止服務　無法再傳訊息打電話

▲LINE公告11月4日起停止支援舊版程式，3類用戶將無法再使用服務。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

使用者注意！即時通訊軟體LINE公告，系統自2025年11月4日起，結束對LINE應用程式13.20.0以下版本的支援服務，屆時將無法繼續使用傳訊息和通話功能。此次限制有3類用戶受影響，包括仍使用iPhone 6、iPhone 6 Plus與第一代iPhone SE的舊機型、系統停留在iOS或iPadOS 14.8.1以下的蘋果裝置，以及Android 7.1.2以下版本的手機。

根據LINE官方公告指出，未來智慧手機或平板電腦使用LINE應用程式，必須升級至13.21.0以上版本，並需搭配符合的系統要求。代表系統需有iOS、iPadOS 15.0版本，或Android作業系統8.0以上版本，將程式升級至13.21.0以上版本後，即可繼續使用LINE的服務。

至於近年越來越多人配戴的Apple Watch，則需要更新至watchOS 8.0或以上版本，若裝置作業系統未能達到標準，就無法安裝或更新LINE，將完全失去使用權限。

因LINE新版應用程式要求更高的系統版本，有多種舊款手機直接受到影響，包括iPhone 6、iPhone 6 Plus、第一代iPhone SE等機型，最高僅能升級至iOS 12，故距離LINE規定的最低iOS 15有落差，確定無法再使用LINE。

而使用者裝置為iOS或iPadOS14.8.1，或Android 7.1.2以下版本，也將因無法升級至13.21.0以上而被迫終止服務。因此，官方建議用戶可以確認裝置是否符合最新需求，若設備無法升級也能考慮更換裝置，才不會導致日常通訊出問題。

延伸閱讀

▸ 美國醫療好貴！她腎臟劇痛掛急診花38萬 網：台灣健保讓人安心

▸ 顏正國妻首度發聲：他已完成在這世界的使命

▸ 原始連結