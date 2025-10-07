飛美機票驚見1字頭！專家曝「有飛安風險」　機場勸這麼做

▲旅遊達人布萊N分享近期有美西優惠機票的消息，但因當地政府停擺，恐有飛安危險。（示意圖／Pixabay）

以往國人想要去歐美旅遊，大多數會因為昂貴機票卻步，選擇亞洲地區；但近期有旅遊達人分享飛美國機票出現1萬多元的優惠價格，讓不少人很心動。不過，美國政府停擺已經造成多個機場航管人力短缺，有加州的機場就發生塔台長達數小時無人值班，恐怕造成飛安風險；機場也呼籲旅客，出發前可以先查詢班機狀況。

旅遊達人布萊N日前在臉書粉絲專頁「布萊N機票達人」分享去美國西部的優惠機票資訊，包含來回西雅圖不用2萬元，觀光勝地洛杉磯更只要1.62萬元左右，甚至包含23公斤托運行李，價格相當便宜實惠。

不過，綜合外媒報導，美國加州的好萊塢柏班克機場近日晚間因人力短缺，塔台出現長達數小時沒有人員值班的情形，導致部分航班嚴重延誤。然而美國聯邦航空總署（FAA）有公告，「全系統的空管人力短缺情況日益嚴重。當發生這種情況時，FAA會放慢部分機場的航班流量，以確保飛航安全。」

加州州長紐森（Gavin Newsom）也在社群X（前身為推特）證實，機場塔台沒有人員值勤，為政府停擺影響所致。而好萊塢柏班克機場方也公開提醒，機場仍持續運作，但建議旅客前往機場前，可以先向所屬航空公司確認航班是否延誤或取消，才不會白跑一趟。

據悉，上一次政府停擺要追溯至2018年12月，持續34天，當時美國多個主要機場也被迫限制航班，還發生運輸安全管理局有約10%員工請假，導致安檢作業延誤。

