生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自由行較輕鬆？他跟團遊日累爆　網見地點喊：自助會更累

日本北海道羊蹄山。（圖／翻攝自北海道官方旅遊網站）

▲不少台人喜歡以自由行方式遊日本。圖為日本北海道羊蹄山。（圖／翻攝自北海道官方旅遊網站）

圖文／CTWANT

出國跟團會比較輕鬆嗎？一名網友表示，他參加日本北海道旅行團，每天都早出晚歸、趕行程，實際感想就是走馬看花，沒什麼特別的印象，讓他崩潰直呼「到底誰說跟團比自助旅行還輕鬆？」貼文曝光後，掀起兩派網友熱議，也紛紛點出是「地點因素」。

該名網友在PTT以「出國跟團比自助旅行還累正常嗎？」為題發文，表示參加北海道五天四夜的跟團行程，第一天班機是早上8點起飛，但導遊要求清晨5時30分在機場集合，方便提早報到劃位，並因應可能有團員出現行李或護照等各種問題；抵達日本後，更是直接搭上2小時遊覽車前往旭川趕行程。

原PO提到，接下來每一天早上6時30分就被Morning call叫醒，直到晚上才返回飯店休息，且旅行團一天安排2至3個行程，其他時間不是搭車，就是等其他團員上廁所，到了景點後也只給幾分鐘時間拍拍照，就被催促要趕下一個行程。

原PO直言，儘管每天都早出晚歸，但感覺都是走馬看花，沒什麼特別的印象，更質疑「 出國跟團比自助旅行還累正常嗎？到底誰說跟團比自助旅行還輕鬆？」

貼文曝光後，引發一票網友共鳴表示，「所以我喜歡自由行，晚點起床吃完自助早餐休息」、「自由行比較輕鬆吧，跟團那種起床時間頗呵」、「要跟團本來就很累，行程趕」、「趕車的話還可能吵架，因為有人東摸摸西摸摸」、「跟團超無聊，自己慢慢逛爽多了」、「跟團很累，要配合其他人，除非都自己人可以跟導遊溝通行程和時間」、「日本的確不太適合跟團，文化太熟悉」、「一落地就要開2小時去旭川，那幹嘛不選去程飛旭川機場的團」。

不過，也有不少人跳出來為「北海道跟團」平反，認為在北海道這個地點，這樣的行程安排很正常，「北海道團正常操作，地方多大沒概念嗎」、「一天2、3個行程自助更累好嗎」、「北海道自駕一天移動平均200公里以上」、「北海道正常，景點之間都很遠」、「北海道比台灣還大，你沒概念嗎」、「北海道跟團算無可厚非，不然要自己開車」、「北海道正常+1，點跟點太遠」。

