館長遭國安法偵辦！四叉貓揭「在台灣有2句不能說」：以為這是常識

▲「館長」嗆斬首賴清德要被《國安法》辦了。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢5日在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，遭新北地檢署將分案偵辦，後續將傳喚館長製作筆錄，引發輿論關注。對此，網紅四叉貓（劉宇）表示，在台灣有2句話不能說，「我以為是常識耶。」

網紅四叉貓（劉宇）在粉專發文，在台灣有2句話是禁忌，「飛ㄐ上有詐蛋（炸彈）」、「ㄘＳ現任總統」，並認為這是常識。

貼文曝光，網友表示，不只是台灣，在其他國家也不能這樣講，「在世界各國都不能講吧」、「美國也不能講啊！直接會被當恐佈份子抓走欸」、「這個沒有一個國家可以吧」、「第一句應該是全世界都不能說，第二句在美國也不能說」、「全世界哪怕有一點點法治都應該要有的常識」、「就算是對一個百姓這樣講也絕對可以告刑事」。

對此，刑事局6日下午證實表示，針對陳之漢於網路公開平台上涉及煽動暴力與恐嚇總統安全等不當發言，行為疑已觸犯《刑法》第153條「煽惑他人犯罪」及第305條「恐嚇危害安全罪」等規定。刑事局偵七大隊已蒐集相關資料，並報請新北地檢署指揮偵辦，強調將針對館長不當言行依法偵辦。

據了解，新北檢目前已經收案指揮，先以「他」字案調查案情，後續將傳喚館長到案製作筆錄。