她邀夫家人去救災！但不捨娘家父母去　網搖頭：典型情勒仔

▲原PO表示，老婆只邀夫家的人去救災，但沒找娘家人去。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

花蓮日前馬太鞍堰塞湖潰堤，導致光復鄉災情嚴重，許多「鏟子超人」到現場救災清淤，一名人夫表示，老婆邀請夫家的人去救災，卻稱自己爸媽去了會身體不適。網友看了酸，「典型情勒仔，揪大家就不揪自己家人。」

原PO在臉書《爆怨公社》發文，老婆雙十連假想去光復鄉幫忙，邀他一起去，但他因為沒辦法彎腰不能正常走路，14日要開刀，老婆卻說，可以那發發便當幫忙花蓮，他只好妥協。

老婆在夫家群組標記他的兄弟姊妹和爸媽，邀大家一起去花蓮，原PO傻眼，問為何只問他家人，那妳娘家人呢？老婆指出，妹妹身體不好，爸媽去那環境身體會不舒服。

原PO回，他爸媽身體也不好啊，她卻要大家一起去幫忙，出一份力量，「怎到妳爸媽了，你就那個沒辦法，這個沒辦法？」他提到，老婆聽了跟他翻臉，實在很可笑。

此文一出，網友紛紛留言「感謝原PO千萬別離婚殘害別人」、「老婆的心態可能要看一下心理醫生」、「典型情勒仔，揪大家就不揪自己家人，然後績效都算她的」、「結婚的好處就是，可以發現不結婚的好處」；也有人建議，「你要開刀，說實在的，非常不建議你去災區幫忙，請你乖乖待在家裡顧好現在的身體。」

