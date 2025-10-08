赴美探親「半夜血尿劇痛」忍一夜！隔天檢查費嚇壞　她喊：愛台灣

▲檢查費折合台幣要38萬元。（圖／原PO授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友近日赴美探親，怎料同行母親半夜突然血尿、腎臟劇痛到嘔吐，強忍了一夜，隔天進醫院檢查，帳單金額竟高達台幣38萬元，讓她不禁感嘆，「再次感謝我是台灣人，我愛台灣。」

網友在Threads提到，去美國旅遊，媽媽半夜突然血尿，腎臟劇痛到吐，進急診做了檢查，費用高達美金1萬2497元（約新台幣38萬元）；不過，好在母親是美國公民，可以報保險，「我自己才是沒保險、不准生病的那個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，媽媽從來沒有腎臟問題，這次發作得太突然，推測可能是水喝太少或飲食改變，「媽媽本身是護理人員，當下就判斷可能是腎結石，但在美國能做的治療不多，只能忍著痛撐過一夜，隔天檢查後，果然發現有3顆結石，已掉入輸尿管。」

她無奈直呼，「這趟原是為了探親與照顧開刀的家人，沒想到媽媽反而自己先進急診，幸好她有Blue Cross保險，目前僅先付了50美元（約新台幣1528元）的掛號費。」

最後，她不禁感慨道，這次親身體驗了兩國醫療制度的差異，「感謝大家的關心，我是台灣人，我愛台灣。」

．本文由原PO授權引用，請勿隨意翻寫，以免侵權。