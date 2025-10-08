雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

▲Ted控訴，林口幼兒園涉嫌虐童。（圖／翻攝自YouTube／35線上賞屋）

記者周亭瑋／綜合報導

林口某間雙語幼兒園遭爆虐童。擁有50萬粉絲的知名YouTuber今（8）日凌晨控訴，自己不到3歲的女兒，竟被幼兒園老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至關進小黑屋。對此，呂姓創辦人留言開戰，直呼「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？」

知名房產YouTuber「Ted」在片中控訴，林口某幼兒園不當對待學童，同時找來6位家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手；不僅如此，還有某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室。

消息引爆輿論炸鍋，就有人翻出多年前，網友詢問涉虐童雙語幼兒園的評價，並點名創辦人。對此，呂姓創辦人親上火線，留言表示「各位正義使者，你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？影片就是不從的結果呢？已經報警並主動找地方議員協助，應該不是加害人會做的吧！」

▲幼兒園創辦人留言。（圖／翻攝自臉書社團）

呂姓創辦人更無奈說道，「我們早已請警方協助，保存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，但死不看...就是硬要弄，我是能怎樣？」

另外，新北市教育局表示，10月7日獲報後當晚即派員到班稽查，並要求業者2日內提供完整監視錄影畫面，同步聯繫家長蒐集事證。若查證屬實，除依法最重可罰60萬元外，也將啟動不適任人員認定程序，最重可永久禁止任教，並通報全國不適任人員系統。

