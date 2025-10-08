　
生活 生活焦點 教育

雙語幼兒園遭爆「膠帶封嘴、打臉虐童」　創辦人正面開戰！

▲Ted控訴林口幼兒園涉嫌虐童。（圖／翻攝自YouTube／35線上賞屋）

▲Ted控訴，林口幼兒園涉嫌虐童。（圖／翻攝自YouTube／35線上賞屋）

記者周亭瑋／綜合報導

林口某間雙語幼兒園遭爆虐童。擁有50萬粉絲的知名YouTuber今（8）日凌晨控訴，自己不到3歲的女兒，竟被幼兒園老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉，甚至關進小黑屋。對此，呂姓創辦人留言開戰，直呼「你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？」

知名房產YouTuber「Ted」在片中控訴，林口某幼兒園不當對待學童，同時找來6位家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手；不僅如此，還有某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室。

消息引爆輿論炸鍋，就有人翻出多年前，網友詢問涉虐童雙語幼兒園的評價，並點名創辦人。對此，呂姓創辦人親上火線，留言表示「各位正義使者，你們確定你們看到、聽到的是事實嗎？有沒有可能是我們被勒索呢？影片就是不從的結果呢？已經報警並主動找地方議員協助，應該不是加害人會做的吧！」

▲。（圖／翻攝自臉書）

▲幼兒園創辦人留言。（圖／翻攝自臉書社團）

呂姓創辦人更無奈說道，「我們早已請警方協助，保存所有監視器畫面，且歡迎該班家長調閱，但死不看...就是硬要弄，我是能怎樣？」

另外，新北市教育局表示，10月7日獲報後當晚即派員到班稽查，並要求業者2日內提供完整監視錄影畫面，同步聯繫家長蒐集事證。若查證屬實，除依法最重可罰60萬元外，也將啟動不適任人員認定程序，最重可永久禁止任教，並通報全國不適任人員系統。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

中秋連假網紅黑龍率領甘比亞大軍赴花蓮救災

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

在YouTube上以開箱豪宅、網紅名人住宅走紅，擁有超過50萬粉絲的知名YouTuber，今（8）日凌晨突在頻道上發布一支震撼影片，控訴自己不到3歲的女兒在新北林口某雙語幼兒園遭受不當對待，包括被老師拿封箱膠帶貼嘴、打臉、甚至被關「小黑屋」。影片曝光後引發譁然，新北市教育局緊急派員稽查，並依《兒童及少年福利與權益保障法》展開調查。

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

恐怖幼兒園！孩童私密處撕裂、膝遭插針　家長怒：這老師根本瘋子

日2歲女童體重僅6kg！遭父母虐死

日2歲女童體重僅6kg！遭父母虐死

反詐總動員！台南市教育局多元宣導守護學童安全不間斷

反詐總動員！台南市教育局多元宣導守護學童安全不間斷

校門公車亭自己設計　高雄國中生創意化身街景

校門公車亭自己設計　高雄國中生創意化身街景

