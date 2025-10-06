1%天選之人！寶寶「手握避孕器」出生　婦產科醫曝真相：擺拍而已

▲蘇怡寧醫師表示，只是擺拍而已。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者施怡妏／綜合報導

巴西戈亞斯州奈羅波利斯（Neropolis）近日誕生一名男嬰馬修斯‧加布里埃爾（Matheus Gabriel），出生時的照片被PO上網，手上竟然握著T字形子宮內避孕器（IUD），掀起熱論。對此，知名婦產科醫師蘇怡寧笑喊「只是擺拍啦」，因為寶寶在羊膜裡，避孕器在子宮裡羊膜外，不可能穿牆取物。

醫師蘇怡寧在粉專發文，很多人傳小嬰兒握著避孕器的照片給他看，問他「這是真的嗎？」他笑喊這種照片很吸睛也很有趣，但實際上只是擺拍而已，「寶寶出生之後，醫師把避孕器取出，放在寶寶手上拍照，象徵生命力強大。」

蘇怡寧醫師解釋，從科學上來說，避孕器在子宮腔裡，而寶寶被羊膜與胎水包著，根本不可能伸手去碰到避孕器，更不可能握著出來，寶寶在羊膜裡，避孕器在子宮裡羊膜外，手不會穿牆取物，「隔了一層很強韌的羊膜，最短的距離，卻也是很遙遠的距離」。

他提到，根據統計資料，避孕器避孕成功率雖然很高，但仍有1％的機率失敗，「就是不常見才會被拿出來當作新聞，常見就不叫做新聞了叫做日常。」

貼文曝光，釣出許多打敗避孕器出生的寶寶，「我們家老三也是，但避孕器是裝在夾鏈袋給我們的」、「我二哥也是闖關成功者」、「我是1%，38年前跟著我媽避孕器一起出生，所以現在只相信結紮哈哈哈哈」、「我就是那1%」、「確實生命力強大到想看這世界，我鄰居也是裝避孕器且懷孕」、「我就是抓著避孕器出生的」、「我也是媽媽裝了避孕器，卻避孕失敗的產物」。