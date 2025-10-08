　
地方焦點

陳亭妃質詢普發現金1萬元　行政作業與預算審議應同步進行

▲立委陳亭妃在立法院財委會質詢普發現金進度，要求行政作業與預算審議同步進行。（記者林東良翻攝）

▲立委陳亭妃在立法院財委會質詢普發現金進度，要求行政作業與預算審議同步進行。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法院8日審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，民進黨立委陳亭妃針對「普發現金一萬元」進度提出質詢，呼籲財政部行政作業應與立法院預算審議同步進行，才能確保政府承諾的「一個月內發放」時程如期完成。

陳亭妃指出，近期民眾在內外經濟夾擊下急需現金紓困，政府既已提出普發現金政策，就必須把握每一環節與時間點。她研判該特別預算案最快可於17日完成三讀，並當場詢問財政部長莊翠雲是否能在11月17日前完成發放。

莊翠雲回應，行政院已成立專案小組，由行政院秘書長張惇涵擔任召集人，自己與國發會主委葉俊顯擔任副召集人，負責統籌整體作業與時程。普發現金將採「網路登記劃撥、ATM及郵局領取、直接入帳」三管道辦理，總統府公告當天，財政部也會同步召開記者會向社會說明。

陳亭妃提醒，行政機關可在三讀後、總統公告前先行準備，讓民眾在公告後立即領取。她強調過去有425萬人選擇直接入帳，應確保系統順暢，讓民眾在最快時間內拿到現金。她也呼籲政府：「既然已承諾一個月內發放，就一定要做到，不能讓人民再失望。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

綠預測「11/17前普發1萬」　莊翠雲稱：會！總統公告就開記者會

綠預測「11/17前普發1萬」　莊翠雲稱：會！總統公告就開記者會

立法院財政委員會今（8日）上午審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」立委關心普發現金時程。綠委陳亭妃問，「我大膽預測，依照院會的時間，二讀、三讀通過應該是10月17日」，若按照這時程，是否在11月17日前發放。財政部長莊翠雲說「是的，一定會」，在總統公告當天，財政部會開記者會，告訴社會大眾用哪種方式領取。

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

民進黨選對會拍板2026兩人選　王美惠參選嘉義市長、陳瑩選台東縣長

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部開砲

陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部開砲

幕後／2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

幕後／2026縣市長之戰！綠刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

陳亭妃爭取15億電纜地下化卓榮泰允諾納入年度重點預算

陳亭妃爭取15億電纜地下化卓榮泰允諾納入年度重點預算

