陳亭妃指「民調差17%有變數台南人怎看」　市黨部嗆：黨格安在

記者詹詠淇／台北報導

民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，綠委陳亭妃日前接受媒體專訪時強調，近期各家民調她都贏對手，如果民調差了17%還可以有變數，台南人怎麼看這局？「但若是黨有什麼改變，就要自負未來選舉的狀況」。對此，民進黨台南市黨部5日晚間發出聲明表示，自行宣稱各項民調領先，要求民進黨要對民調最終結果負責，諸如此類舉措，不僅沒有必要，後續引發各界討論甚或質疑，參選人黨格安在。國民黨介入黨內初選民調疑雲未消，黨內參選人宜用行動爭取支持，而非自我質疑黨格，擴大陰謀論調。

民進黨立委陳亭妃日前接受《TVBS新聞網》專訪時表示，民進黨目標在2028年，所以2026年最強候選人要贏國民黨，才能把2028最重要的台南本命區守下，讓賴清德無後顧之憂。談及距離初選剩3個多月的時間，是否擔憂有「變數」出現？陳亭妃直言「不會」，且近期各家民調她都大約贏對手10幾％，「如果（民調）差了17%，還可以有變數，你覺得台南人民會怎麼看這局？」

陳亭妃也說，如果公開、公平、公正讓人民選擇，「差這麼多還有可能有什麼改變」，若人民要去改變，她就尊重，「但若是黨有什麼改變，就要自負未來選舉的狀況」，沒有選出最強的候選人，就會有問題。她更強調，自己不會脫黨參選，她不是沒初選過，8年前初選輸了也沒退黨，「陳亭妃就是陳亭妃，我的DNA就是深綠」。

而民進黨台南市黨部5日晚間發出聲明表示，民主是民進黨的DNA，歷經在野與執政，從中央到地方，歷次初選制度形成，都是黨內各派系凝聚的共識，也藉由確實執行，讓黨的風氣形成，引領全國走向更成熟的法制公民社會。

台南市黨部指出，黨內同志經由公平競爭，在初選制度中脫穎而出，代表民進黨贏得市民鄉親信任，是每一位民進黨員的期盼，黨格的傳承與延續，更是黨員同志檢視、鞭策民進黨的重中之重。

台南市黨部強調，對於黨內同志先前對外質疑，地方大選將會沒收初選制度，但民調初選依然會辦理；近日自行宣稱各項民調領先，要求民進黨要對民調最終結果負責。諸如此類舉措，不僅沒有必要，後續引發各界討論甚或質疑，參選人黨格安在。值此災後重建漸上軌道之際，國民黨介入黨內初選民調疑雲未消，黨內參選人宜用行動爭取支持，而非自我質疑黨格，擴大陰謀論調。

此外，針對2026年縣市長提名作業期程，民進黨主席賴清德9月17日表示，原則上，對於人選已有共識的縣市，會儘速完成提名，除了少數例外的個案，提名作業應在農曆年前完成。民進黨選對會當天會中也初步同意在今年年底前完成黨內3縣市（嘉義縣、台南市、高雄市）初選。10月1日會議則討論各選區狀況，盤點22縣市潛在人選，並拍板徵召區採用「遺珠條款」，開放有意爭取提名者報名，避免遺珠之憾，預計10月7日會中針對各選區盤點後結果進行意見交換。黨內人士指出，台南市部分，有一方希望初選民調可再往後延。

對此，林俊憲陣營表示，「我們尊重選對會之前的決定，會於農曆年前完成。而對於初選日期，我們沒有提出特別的看法。」陳亭妃則指出，「我的意思非常清楚，邱義仁召集人曾說，初選就是12月底以前把它完成，那就依照這個時間，也沒有什麼快跟慢」，她就是遵照邱義仁召集人。