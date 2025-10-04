　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／備戰2026！綠營刺客、老將暖身　鎖定5縣市「藍天變綠地」

▲▼民進黨2026台北市長選舉可能人選，吳怡農、苗博雅。（圖／資料照）

▲民進黨2026台北市長選舉可能人選，吳怡農、苗博雅。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

雖然距離2026年縣市長選舉還剩1年時間，但藍綠現已磨刀霍霍，民進黨選對會本周開會也盤點各縣市首長戰將。除競選連任的澎湖、屏東2縣市外，民進黨在嘉義縣、高雄、台南、彰化、新北都將辦理初選，其餘艱困選區將透過徵召產生人選，但也拍板「遺珠條款」讓有志之士報名，並納入人選考量，而22縣市有志參選者都已逐漸浮出檯面，包含耕耘已久的老將、新人刺客，綠營也特別鎖定新北市、新竹市、宜蘭縣、台東縣、嘉義市5縣市有較高期望藍天變綠地。

民進黨日前召開選對會，討論各選區狀況，會中盤點22縣市潛在人選，並拍板徵召區採用「遺珠條款」，開放有意爭取提名者報名，避免遺珠之憾。民進黨發言人吳崢會後受訪時表示，今天選對會針對每個選區的狀況廣泛討論，回報潛在人選的狀況，每個選區都盤點完成。包含初選縣市辦理、沒有初選的縣市也會公告時間段，讓有意爭取提名者表達意願，整體從速進行。

▼前立委高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 第十二屆內科千人捐血活動-高嘉瑜。（圖／記者黃克翔攝）

至於人選部分，台北市長選舉陷母雞荒，包含行政院副院長鄭麗君、綠委吳思瑤、王世堅、莊瑞雄、秘書長徐國勇甚至前秘書長林右昌都曾被點名，但相關人等不是意願不高就是另有選區要經營，而在選對會中，點名台北市議員苗博雅，雖非黨員、但過去曾有立委合作經驗；壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農也主動表達有意願爭取。另外，有派系人士私下點名，聲量高且熟稔台北市政的前立委高嘉瑜也會是有爆發力的黑馬。

▼何志偉出席桃園龜山中醫義診活動。（圖／記者杜冠霖翻攝）

▲▼何志偉出席桃園龜山中醫義診活動。（圖／記者杜冠霖翻攝）

新北市部分，立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌2人對壘態勢已成，預計以初選決定誰出線；桃園市由誰挑戰競選連任的張善政則是難題，在前市長鄭文燦陷入官司案後，桃園綠營群龍無首，法務部次長黃世杰、綠委王義川、總統府副秘書長何志偉都被點名是可能人選，3人也都勤走基層，最終出線人選預計就是3人擇1；至於台中基本定於一尊，由綠委何欣純挑戰立法院副院長江啟臣。

▼民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 總統與民進黨新北黨部基層黨公職座談，蘇巧慧、戴瑋珊與卓冠廷會後受訪。（圖／記者李毓康攝）

傳統綠營優勢選區的台南一役較為激烈，綠委陳亭妃、林俊憲二人明刀暗槍、早已戰得不可開交，是黨內初選「火藥庫」，陳亭妃目前在幾份市場民調都勝過對手林俊憲，林俊憲則是獲得台南在地多位同黨議員、立委相挺，雙方仍被預期會有一番惡戰；高雄部分，綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩都有意爭取，而幾份民調都顯示，4人支持度不分伯仲，戰局也尚未明朗。

▲▼民進黨立委林俊憲、陳亭妃。（圖／ETtoday資料照）

非六都部分，民進黨鎖定新竹市、宜蘭縣、台東縣、嘉義市4縣市有望藍天變綠地。竹市2022年因棄保效應發酵，國民黨候選人遭邊緣化，民眾黨成功突圍拿下政權，但市長高虹安因助理費案遭停職，加上藍白合目前仍只聞樓梯響，綠營仍盼能「收復失土」，而曾參選竹市立委、積極參與罷免活動的學者林志潔勤走基層，也傳出議員楊玲宜有意爭取，前行政院發言人羅秉成則被點名是有力人選，另外，也傳出有黨內人士積極運作與時代力量合作，「黃綠合」推出時代力量黨主席王婉諭參選。竹縣則是滿意度頗高的竹北市長鄭朝方頻頻被點名。

▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼時代力量 王婉諭 世代共好協會舉行 吳春城轉身繼續賺 廢壯促法刻不容緩 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

宜蘭部分，黨主席賴清德曾多次拜會、勸進形象正面的律師林國漳，林日前也首度回應「慎重考慮」參選，但因為林是政治素人、知名度不高，在宜蘭地方也傳出冬山鄉長林峻輔有意願出來挑戰；至於台東縣，賴清德屬意立委陳瑩，原本當地水火不容的派系也取得共識支持，陳瑩有原住民身分，因應台東特殊人口結構更將成為優勢，近半年也是勤跑地方基層耕耘，相當積極。嘉義縣，立委蔡易餘頻頻被點名接棒翁章梁；嘉義市則是立委王美惠被點名出戰。

其他選情相對艱辛的選區中，需要初選的彰化縣競爭者眾，綠委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前市長邱建富等有意爭取，目前仍是兩位女將出線機會較大；基隆熱門人選則是議長童子瑋，被點名有機會挑戰競選連任的市長謝國樑；南投部分，立委羅美玲、前立委蔡培慧都被點名；特別的是苗栗部分，有地方人士特別勸進也是客家人的「哈佛女孩」謝佩芬作新人刺客，挑戰縣長鍾東錦。

▼「哈佛女孩」謝佩芬。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼區域立委抽號次-謝佩芬。（圖／記者周宸亘攝）

