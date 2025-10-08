綠預測「11/17前普發1萬」　莊翠雲稱：會！總統公告就開記者會

▲財政部長莊翠雲。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會今（8日）上午審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案（114年度至116年度）」立委關心普發現金時程。綠委陳亭妃問，「我大膽預測，依照院會的時間，二讀、三讀通過應該是10月17日」，若按照這時程，是否在11月17日前發放。財政部長莊翠雲說「是的，一定會」，在總統公告當天，財政部會開記者會，告訴社會大眾用哪種方式領取。

立法院財政委員會今（8日）上午審查「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。藍委林德福問，很多民眾在關心，普發一萬元是不是月底會發放？莊翠雲回應，特別條例有規定，要特別預算公布一個月內可以發放，經過立院審議、大院三讀通過，總統公布，一定會在一個月內做發放的動作。

陳亭妃質詢時也關注普發1萬元的時間表，莊翠雲說，行政院有專案小組，由行政院秘書長當召集人、她和國發會主委是副召集人。時間點是特別預算通過、總統公告後的1個月內開始發放，只要總統公告，就會把時間點告訴大眾。

陳亭妃說，「我大膽預測，依照院會的時間，二讀、三讀通過應該是10月17日」，若特別預算案順利在10月17日三讀，能否在11月17日前發放。

莊翠雲說，「是的，一定會」，立法院三讀通過、盡快送請總統公告，在總統公告當天，財政部會開記者會，告訴社會大眾每個時間點要做的事、可以開始用哪種方式領取，且有多種管道宣導讓民眾了解，包含可以到網站登記，登記後就會劃撥到帳戶，以及什麼時間點可以到ATM、郵局領，有些是直接入帳，根據上次發放的結果，直接造冊入帳有425萬人，政府會將名冊核對後輸入系統。

