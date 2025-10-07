賴清德3大兩岸態度：中國無權犯台、護主權非挑釁、戰爭沒贏家

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪時，被問及當前的兩岸情勢，他提出3大態度：第一，台灣不是中國的一部分，中國無權犯台；第二，打破現狀的是中國，不是台灣，台灣人護主權不是對中國挑釁；第三，和平無價、戰爭沒有贏家，對和平有理想，沒有幻想，和平要靠實力才能得到。

賴清德受訪時表示，台灣的確被國際社會稱讚「最美的風景是人」，這次花蓮因為颱風引發堰塞湖溢流造成重大傷亡，街道都是泥沙、很多房子都被泥沙堆積，台灣社會自動自發地跑到花蓮去幫助受災民眾。

賴清德說，過去幾天有連續假期，第一天假期有3萬多人去、第二天有4萬多、第三天又4萬多，總共有10幾萬人自動自發拿著鏟子到花蓮去幫助受災民眾，所以台灣社會也稱呼這批人為「鏟子超人」。

至於台灣與中國的關係，賴清德表示，他非常期待全球關心台灣跟中國關係的朋友能清楚知道幾件事情：第一，中華民國和中華人民共和國互不隸屬，台灣也不是中國的一部分，中國沒有權力侵犯台灣。

賴清德說，第二，中國在台灣海峽進行軍演、破壞區域的和平穩定，所以打破台海現狀的是中國，不是台灣；台灣人民保護主權、追求民主自由人權的生活，不應該被解讀為對中國的挑釁。

賴清德強調，第三，即便台灣受到中國日益增強的威脅，台灣仍然沒有放棄尋求兩岸和平共榮的目標，因為我們知道和平無價、戰爭沒有贏家，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，事關重大，「我們對和平有理想、沒有幻想，我們認為和平必須要靠實力才能夠得到」。