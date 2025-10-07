賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

▲總統賴清德出席福衛8號起運典禮，會前接受訪問時談及館長嗆斬首案。（圖／直播共訊）



記者陶本和／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前在直播中以激烈言辭談論時事，提及「把賴清德狗頭斬下來」，並喊話中國「兄弟我等你，真的我日也思夜也思啊」，引發社會譁然。總統賴清德7日受訪時表示，他從政以來不貪、不取，每天都認真工作，「最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對我們的期待」。

賴清德上午接受訪問時說，台灣這個時候需要的是愛心、需要的是團結，而不是發表仇恨言論甚至訴諸暴力，「我從政以來不貪、不取，每天都認真工作，也跟蔡英文總統共同讓國家更安全、經濟更發展，也把人民照顧得更好」。

賴清德指出，國家在進步，世界已經看見台灣，世界也肯定台灣，我希望全體國人不分朝野，對台灣都要有信心，不應該是非不分，也不應該推諉塞責，大家都應該要尊重憲法、遵守法律，團結為了國家繼續打拚。

賴清德強調，這個時候，最不需要的就是發表仇恨言論以及訴諸暴力動員，這對國家沒有好處，也只有團結合作發揮我們的愛心，報效國家、服務人民，這樣才能夠不辜負人民對我們的期待。

▼館長陳之漢在直播中嗆聲，揚言斬首賴清德，引起社會譁然。（圖／翻攝YouTube／惡名昭彰）

