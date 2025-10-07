　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：川普若能讓習近平放棄犯台　他必然是諾貝爾和平獎得主

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪時表示，他有注意到美國總統川普公開談到，中國國家主席習近平打電話給他，稱在川普任內不會攻台，「希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主」。

賴清德在訪談中，分享他上任之後採取「和平四大支柱行動方案」：第一，是強化國防力量，明年的國防預算根據北約標準可以達到GDP的3.32%，在2030年之前可以達到GDP的5%。

賴清德說，一方面對美國或國際社會進行軍事採購，另一方面推動國防自主，跟國際社會共同開發武器，從研發設計到生產製造共同合作，讓台灣本土的國防工業能夠發展起來，對台灣的安全進一步做出貢獻，包括無人機、水下無人潛艇、機器人，都是未來台灣要著重發展的項目。

賴清德指出，第二，是強化經濟韌性，台灣在2010年對外投資有83.8%投資在中國，可是去年只剩下7%，現在美國是台灣最重要的投資對象。

他說，台灣不把雞蛋放在同一個籃子，而是讓台灣的產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓台灣的經濟不但要好，而且要有韌性，台灣才能夠安全；第三，則是跟美國還有民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威嚇的力量，也就是用備戰來達到避戰的目標。

最後，賴清德說，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行談判，透過交流合作來達到和平共榮的目標。他說，因為他有看到川普總統公開談到，習近平曾經打電話給他，在川普總統任內不會出兵攻打台灣。

賴清德表示，希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
222 1 0876 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
光復鄉恢復上課小學生空手到校　天真苦笑：書包課本都被沖走
林鴻森離世！他被刺傷「災區撐8天」腳腫一圈才就醫　萬人哀悼
踹飛白髮婦！台大高材生到案：自保才出腳
快訊／館長嗆斬首！賴清德親口回應了
「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過
快訊／北捷踹嬤「台大高材生」道歉了
賠慘了！30車開過去爆胎　後方大塞車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

助理被爆涉黃國昌狗仔集團案　王鴻薇：他稱未參加吹哨者協會運作

賴清德：半導體生態系美獲80％利益　願協助「讓美國再度偉大」

館長嗆斬首賴清德　民進黨：請民眾黨約束黨內成員及黨友

海龍蛙兵主力移防澎湖　顧立雄：依防衛作戰需求必須進行的調整

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

爆料照「需付費專業鑑定」　侯漢廷：與黃國昌無任何私下聯繫

凌濤爆劉世芳「呵呵笑」　卓榮泰斥：詆毀妨礙整個救災

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

館長嗆斬首賴清德　卓榮泰提醒：當年被槍擊時法律怎麼保護你？

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

17歲好友騎前面開路！台南無照猴過彎狂飆撞死他　驚悚畫面曝光

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

災後Day14佛祖街「仍是土石山」　上校進駐指揮...力拚2天復原

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

助理被爆涉黃國昌狗仔集團案　王鴻薇：他稱未參加吹哨者協會運作

賴清德：半導體生態系美獲80％利益　願協助「讓美國再度偉大」

館長嗆斬首賴清德　民進黨：請民眾黨約束黨內成員及黨友

海龍蛙兵主力移防澎湖　顧立雄：依防衛作戰需求必須進行的調整

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

爆料照「需付費專業鑑定」　侯漢廷：與黃國昌無任何私下聯繫

凌濤爆劉世芳「呵呵笑」　卓榮泰斥：詆毀妨礙整個救災

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

館長嗆斬首賴清德　卓榮泰提醒：當年被槍擊時法律怎麼保護你？

台南新化民宅疑電線走火！　屋主冷靜斷電滅火幸無人傷亡

台東海邊咖啡店瓦斯桶被偷　警鷹眼建功！1小時就逮「護腰賊」

藏壽司x吉伊卡哇滿額贈最終回　4款壽司盤10/14登場

佐佐木朗希連3場登板、連2場救援成功　對連投充滿信心：還能再投

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

嘴咬水管、眼神放空！「虎口瀑布」笑翻全場　網封：史上最療癒雕像

賴清德：史上社會投資最大、減稅最多　要讓年輕人敢婚敢生能養

台灣福特「加碼降價Kuga休旅」83.9萬起！Focus享貨物稅70.9萬起

六都公寓核貸成數降　晚1年買「多準備43萬」

憲法法庭何時能夠撥雲見日？

「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救

政治熱門新聞

賴清德親口回應館長嗆斬首：我不貪不取　仇恨言論對國家沒好處

快訊／館長嗆斬首賴清德　總統府：元首維安不容任何挑戰

評藍黨魁選舉　名嘴：不如直接請來黃國昌

「挖土機超人」染敗血症離世　卓榮泰：給救災英雄最高慰問

快訊／中央慰助金每戶35萬「直接入帳」　明起民眾可至服務站洽辦

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

館長嗆斬賴清德狗頭　楊蕙如驚「真的失控了」

傅崐萁主張下水道「完全重做」　賴清德提1政院高官有親自下去看

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

「挖土機超人」染敗血症離世　賴清德：內心非常、非常難過

2026議員點將／台中北屯人口激增+2席出缺　藍綠白卡位戰開打

黃國昌call out問「聽到我跟監你有沒有很生氣」　柯文哲無奈回應了

賴清德：川普若能讓習近平放棄犯台　他必然是諾貝爾和平獎得主

2026議員點將／高雄泛綠新人大爆滿　最帥里長、最年輕里長都來囉

更多熱門

相關新聞

即／委內瑞拉警告　極端右翼策劃「炸美國大使館」

即／委內瑞拉警告　極端右翼策劃「炸美國大使館」

美國與委內瑞拉關係持續緊繃之際，委內瑞拉國會議長羅德里奎茲7日警告，有當地極端分子準備對美國駐卡拉卡斯（Caracas）已關閉的大使館園區發動炸彈攻擊，稱此舉是由右翼團體假冒總統馬杜洛（Nicolás Maduro）支持者所策劃的「偽旗行動」。

雙人跳傘教練墜亡　學員「卡15m樹頂」苦撐

雙人跳傘教練墜亡　學員「卡15m樹頂」苦撐

快訊／直館長播嗆「斬首賴清德」！新北檢列他字案

快訊／直館長播嗆「斬首賴清德」！新北檢列他字案

美政府關門第6天　參院再否決撥款案

美政府關門第6天　參院再否決撥款案

韓國中秋連休7天　海外旅遊「台灣奪第2」

韓國中秋連休7天　海外旅遊「台灣奪第2」

關鍵字：

賴清德台灣中國和平美國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／花蓮「挖土機超人」傷口感染　中秋夜離世

要被《國安法》辦了　館長：被羈押了請幫我家人

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

國軍天菜「帽送女童片」千人瘋傳　釣出愛妻放閃

快訊／黃子佼又出事！車禍未等警到場涉肇逃

直逼強颱！　哈隆大迴轉路徑曝

7千人連署！修法廢除「兄弟姊妹特留分」　法務部回應了

黃子佼涉肇逃畫面曝！到案稱：沒感覺撞到人

哈隆增強中颱大轉彎　東北風來了2地雨變天

別惹他們！「3星座」最會翻臉不認人

高雄長照女嫁老榮民　9天拿到房就閃人

陳詩媛懷孕錄吳姍儒節目

11歲女兒怪怪的！　人夫見「DNA鑑定」崩潰

獨／「網軍總司令」柬埔寨被擄！歐秉漢下跪求救畫面曝

前世界名模「無性婚姻」崩潰下海　轉戰AV解放肉體

更多

最夯影音

更多
阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」
湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

湘荷妹妹聽媽碎碎念！　直接沒收手機：我保管

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

用起床號叫醒軍人朋友　剛響1秒就起身發現被整

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

囂張飆仔測速相機前狂衝！檢警拘10人送辦　扣車再重罰41萬

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

獨／網軍頭空軍總司令歐秉漢柬埔寨被擄下跪求饒畫面曝光　網紅曝被騙過程

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面