賴清德：川普若能讓習近平放棄犯台　他必然是諾貝爾和平獎得主

▲總統賴清德出席「韌性台灣·民主永續」國際論壇。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前接受美國廣播節目「The Clay Travis and Buck Sexton Show」主持人Buck Sexton專訪時表示，他有注意到美國總統川普公開談到，中國國家主席習近平打電話給他，稱在川普任內不會攻台，「希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主」。

賴清德在訪談中，分享他上任之後採取「和平四大支柱行動方案」：第一，是強化國防力量，明年的國防預算根據北約標準可以達到GDP的3.32%，在2030年之前可以達到GDP的5%。

賴清德說，一方面對美國或國際社會進行軍事採購，另一方面推動國防自主，跟國際社會共同開發武器，從研發設計到生產製造共同合作，讓台灣本土的國防工業能夠發展起來，對台灣的安全進一步做出貢獻，包括無人機、水下無人潛艇、機器人，都是未來台灣要著重發展的項目。

賴清德指出，第二，是強化經濟韌性，台灣在2010年對外投資有83.8%投資在中國，可是去年只剩下7%，現在美國是台灣最重要的投資對象。

他說，台灣不把雞蛋放在同一個籃子，而是讓台灣的產業立足台灣、布局全球、行銷全世界，讓台灣的經濟不但要好，而且要有韌性，台灣才能夠安全；第三，則是跟美國還有民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮威嚇的力量，也就是用備戰來達到避戰的目標。

最後，賴清德說，只要對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行談判，透過交流合作來達到和平共榮的目標。他說，因為他有看到川普總統公開談到，習近平曾經打電話給他，在川普總統任內不會出兵攻打台灣。

賴清德表示，希望能繼續得到川普總統的支持，如果川普總統能夠讓習近平永遠放棄對台發動武力攻擊的話，川普總統必然是諾貝爾和平獎的得主。