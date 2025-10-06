「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

▲「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州宋城景區與遊客互動。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港演員羅家英「化身唐僧」再度現身江湖！他3日以電影《大話西遊》中唐三藏造型出現在浙江杭州宋城景區，與遊客熱情互動，並重現經典台詞「Only You」，現場笑聲不斷。這位被稱為「最囉唆唐僧」的資深演員，時隔多年再度穿上袈裟，令影迷直呼「回憶殺來襲」。

《極目新聞》報導，影片顯示，羅家英頭戴纏帶、身披袈裟現身宋城街區，與遊客邊走邊互動，有人高喊「Only You」，他笑著回應「大聲一點」，現場氣氛熱烈。景區工作人員證實，羅家英當天參與快閃活動並與演員同台演出，氣色與狀態都相當良好。

他受訪時回憶，《大話西遊》拍攝時原本不會唱英文歌，是在導演鼓勵下完成，沒想到成為經典曲目，「導演說這首歌會火，結果真的火了。」

羅家英近年身體狀況引人關注，還曾自曝罹患前列腺癌復發，正在注射女性荷爾蒙以控制病情。他坦言已多次抗癌，但仍以樂觀態度面對，「我不怕死亡，只想舒舒服服地再見。」

景區工作人員表示，羅家英此次演出為假期限定活動，後續暫無加場。根據杭州宋城景區預告，10月11日，《新白娘子傳奇》中飾演「法海」的岳躍利也將登場，而《隋唐英雄傳》李世民演員鄭國霖與《天龍八部》「鳩摩智」李國麟則已於大陸十一假期期間現身，延續這波港劇懷舊熱潮。