大陸 大陸焦點 特派現場

「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州景區　遊客高喊「only you」復刻經典

▲「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州宋城景區與遊客互動。（圖／翻攝都市快報）

▲「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州宋城景區與遊客互動。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港演員羅家英「化身唐僧」再度現身江湖！他3日以電影《大話西遊》中唐三藏造型出現在浙江杭州宋城景區，與遊客熱情互動，並重現經典台詞「Only You」，現場笑聲不斷。這位被稱為「最囉唆唐僧」的資深演員，時隔多年再度穿上袈裟，令影迷直呼「回憶殺來襲」。

▲「最囉唆唐僧」羅家英現身杭州宋城景區與遊客互動。（圖／翻攝都市快報）

《極目新聞》報導，影片顯示，羅家英頭戴纏帶、身披袈裟現身宋城街區，與遊客邊走邊互動，有人高喊「Only You」，他笑著回應「大聲一點」，現場氣氛熱烈。景區工作人員證實，羅家英當天參與快閃活動並與演員同台演出，氣色與狀態都相當良好。

他受訪時回憶，《大話西遊》拍攝時原本不會唱英文歌，是在導演鼓勵下完成，沒想到成為經典曲目，「導演說這首歌會火，結果真的火了。」

羅家英近年身體狀況引人關注，還曾自曝罹患前列腺癌復發，正在注射女性荷爾蒙以控制病情。他坦言已多次抗癌，但仍以樂觀態度面對，「我不怕死亡，只想舒舒服服地再見。」

景區工作人員表示，羅家英此次演出為假期限定活動，後續暫無加場。根據杭州宋城景區預告，10月11日，《新白娘子傳奇》中飾演「法海」的岳躍利也將登場，而《隋唐英雄傳》李世民演員鄭國霖與《天龍八部》「鳩摩智」李國麟則已於大陸十一假期期間現身，延續這波港劇懷舊熱潮。

10/05 全台詐欺最新數據

268 1 1490 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大陸十一長假發生登山意外，杭州臨安一名體重逾百公斤的男子與友人一同攀登清涼峰，由於體力不支，在山中受困長達數小時，所幸警方與義警連夜上山搜尋，最終在凌晨救出。

杭州西湖驚現機器魚　能打撈遊客手機、錢包

超熱銷「廚房神器」藏安全隱患　曾釀2死！

杭州餐廳涉擦邊！舞者貼身親口餵棒棒糖

