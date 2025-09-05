　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美女舞者貼身親口餵棒棒糖！　杭州餐酒館涉擦邊…官方急出手了

▲相關影片引起網友熱議。（圖／翻攝自抖音）

▲相關影片引起網友熱議。（圖／翻攝自抖音）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州燒鳥餐酒館近日被多名網友指出，提供擦邊餵食服務。顧客拍下多段影片顯示，多名美女舞者身穿各式風格的清涼服裝，在顧客身邊跳舞，最後用嘴咬著棒棒糖遞給男性顧客，過程還有親密的肢體接觸，引起不少人質疑涉嫌擦邊服務。

綜合陸媒報導，到訪過的顧客表示，這家餐酒館每晚6點至次日凌晨3點的營業時段內，會安排至少5名美女舞者連續表演，表演內容分為兩個層級，初階是大廳內的免費表演以舞蹈為主，但動作設計充滿近距離接觸，舞者通常穿著超短裙、透紗唐裝、吊帶裝，舞蹈過程中，會主動抓住顧客的雙手放在自己胸前，或俯身貼近顧客耳邊。

▲舞者近距離互動。（圖／翻攝自抖音，上同）

▲▼杭州餐酒館涉擦邊服務。（圖／翻攝自抖音）

▲舞者近距離互動。（圖／翻攝自抖音，上同）

該名顧客接著說道，而進階需付費的「專屬表演」則尺度較大，其中較為知名的橋段是，穿著白色洋裝的舞者，用頭紗蒙住男顧客的頭部後，俯身與其嘴唇接觸，儘管顧客全程緊閉雙唇，但肢體動作已突破正常社交邊界。

另一名顧客指出，更引發爭議的是「嘴巴餵食」環節，穿著藍色紗裙的舞者將糖葫蘆、草莓、棒棒糖等零食叼在口中，俯身讓男顧客直接用嘴取用，期間雙方面部距離不足10公分，但當舞者面對女顧客時，會改用手遞方式餵食。

▲▼杭州餐酒館涉擦邊服務。（圖／翻攝自抖音）

▲▼杭州餐酒館涉擦邊服務。（圖／翻攝自抖音）

▲▼杭州餐酒館涉擦邊服務。（圖／翻攝自抖音）

▲▼杭州餐酒館涉擦邊服務。（圖／翻攝自抖音）

▲▼杭州餐酒館涉擦邊服務。（圖／翻攝自抖音）

▲不少人認為，已超出正常社交範圍，屬於擦邊。（圖／翻攝自抖音，上同）

▲▼杭州餐酒館涉擦邊服務。（圖／翻攝自抖音）

▲到訪的顧客指出，舞者遇上女顧客時，僅會用手餵食。（圖／翻攝自抖音）

這種差異對待被網友質疑「存在性別凝視」。相關影片雖標註「正常舞蹈演繹，無不良引導」，但留言區超過八成網友認為，「明顯是擦邊球」，更有法律網紅指出「已涉嫌低俗色情表演」。

相關評論網站顯示，超過七成用餐過的顧客評論寫下，「餐點酒水一般，表演才是重點。」輿論發酵多日，餐酒館已下架平台上表演相關宣傳內容，但仍正常營業。多位居民在餐酒館門口舉牌抗議「低俗行銷」，並呼籲店家「尊重女性，回歸餐飲本質」。

▲涉事餐廳具備合格營業許可證。（圖／翻攝自抖音）

▲涉事餐廳具備合格營業許可證。（圖／翻攝自抖音）

報導指出，該餐酒館已於2025年3月完成工商註冊，經營範圍包含「餐飲服務、文藝創作與表演」，並取得食品經營許可證，表面證照齊全，疑似處於監管灰色地帶。文化市場行政執法隊工作人員表示，「已關注到相關輿情，正核查該場所是否取得營業性演出許可證，表演內容是否符合規定。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

杭州一家僅有兩張桌子的小麵館，近日因推出單碗售價高達2208元人民幣（約9485元新台幣）的「天價麵」惹議。有人專程慕名前往「嘗鮮」，也有人質疑是「流量炒作」，更有網友調侃「願打願挨、願者上鉤」。店主吳先生則強調，對自己手藝有信心，認為定價合理，新品上線半個月已賣出十餘碗，甚至有顧客托人將麵帶回上海。

