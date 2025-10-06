　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

▲陸百公斤壯漢爬山腳軟受困。（圖／翻攝都市快報）

▲陸百公斤壯漢爬山腳軟受困。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假發生登山意外，杭州臨安一名體重逾百公斤的男子與友人一同攀登清涼峰，由於體力不支，在山中受困長達數小時，所幸警方與義警連夜上山搜尋，最終在凌晨救出。

《都市快報》報導，10月3日晚間10時許，臨安昌化派出所接獲網約車司機報警稱，乘客陳男與友人自杭州包車登上海拔1700多公尺的清涼峰龍塘山後失聯。司機原在山腳等候接送，卻從清晨等到深夜仍不見人影，電話與訊息也全無回應。

▲陸百公斤壯漢爬山腳軟受困。（圖／翻攝都市快報）

民警接警後立即展開搜尋。途中雖一度與陳男取得聯繫，對方稱「身體無礙、可自行下山」，但凌晨4時30分情況急轉直下，陳男氣若游絲地說，「我實在走不動了，腿一直在抖，一步都邁不動了。」

警方調查發現，陳男體重約248斤（約124公斤），與友人徒步近24小時後因體力嚴重透支，被困在距山腳約一公里的陡峭石階處。昌化派出所立即聯合臨安狼行公益義警救援隊與消防單位，攜帶照明設備與急救包，於凌晨5時入山搜救。

救援人員在濕滑山徑上打著頭燈艱難前行，約一小時後於海拔1300公尺處找到陳男。當時他臉色蒼白、雙腿顫抖無力，幾乎無法抬手。救援人員先為他補充水分與檢查身體，確認無外傷後，決定以「左右攙扶、分段接力」的方式助其下山。

▲陸百公斤壯漢爬山腳軟受困。（圖／翻攝都市快報）

由於陳男體重龐大且接近虛脫，兩名救援人員需分擔他的大部分重量，在陡坡處甚至要由前方隊員探路、反向支撐。濕滑的石階讓救援隊以「之」字形緩慢挪步，每下降一階都極為吃力。

歷經三小時輪流攙扶與接力轉運，至清晨7時許，救援人員終於將陳男安全送抵山腳。警方提醒，登山前應充分評估體能與補給，切勿輕忽高山環境風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
268 1 1490 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲童暴斃！　社工被爆「查訪家暴」僅陪玩
凌濤：劉世芳「魔性訕笑」花蓮被范雲證實　內政部要法辦自己嗎？
「我是黃國昌狗仔隊第一波受害者」　前綠委還原遭抹黑過程
從帶領醫學生罷工到堅守花蓮　李明哲用「熱血」打造全新雙和醫院
今「中秋天赦雙吉日」錯過再等62年！　一招吸能量貴人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援　母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

珠峰營地遭暴雪吞噬！千人被困高山　帳篷塌陷、有人失溫命危

海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定「避免雙重震盪」

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木　軍媒痛批後緊急下架

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

悲傷中秋！佛祖街阿伯「潛泥水逃死」　天天走40mins望家園

4男在宮廟吹奏「戲說台灣」　薩克斯風讓主題曲大升級

陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援　母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿　陪遊客「嘮嗑」重現娶妻4大件聘禮

秸稈覆蓋「給大地蓋被子」　吉林「梨樹模式」重塑古老黑土地生機

珠峰營地遭暴雪吞噬！千人被困高山　帳篷塌陷、有人失溫命危

海南商場辦「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定「避免雙重震盪」

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木　軍媒痛批後緊急下架

快訊／南投台14甲小客車自撞！180度翻覆躺路中　4人受傷送醫

Joeman睡前驚收訊息！忘做1關鍵「停車費狂飆2345元」　自嘲盤子

頂呱呱限時3天「呱呱包買1送1」　每顆下殺35元

盼中央規劃「大改造、大重生」計畫　傅崐萁：光復災情非200億能解

台股狂漲創歷史新高！理財作家喊「該見好就收」：只留2檔ETF

陸炫富女星曬照語音外洩！「我不喜歡周也」網全聽見…刪文零道歉

台灣從「鬼島」逆轉變「機會之島」　韓媒：靠2關鍵翻轉命運

「國民黨不能輸在自己人手裡」　鄭麗文：壓力越大大家就越挺我

諾貝爾醫學獎今揭曉！華裔科學家發現「人體免疫哨兵」成熱門人選

藍鳥痛擊洋基王牌　小葛雷諾轟滿貫砲創隊史讓全場沸騰

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

大陸熱門新聞

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

兩岸250人與連勝文在閩共度中秋

陸玩具廠推「731毒氣實驗室」積木

小米汽車自己開走！調查：收到泊車指令

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

陸十一長假搶住懷舊東北風民宿

保水還田！吉林「梨樹模式」給大地蓋被子

結婚4年！人妻才發現婚紗照裡「竟是陌生人」

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘

陸Coser扮「轟焦凍」遭圍剿扯髮！

海南商場「天降紅包」　群眾推擠多人受傷

陸專家：高市早苗走安倍路線　確保日中穩定

陸大媽「開車撞人群」5死8傷

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

更多熱門

相關新聞

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

救救我媽媽！10歲男童車邊跪地求援 母親隧道車禍受劇烈撞擊昏迷

廣州市石門堂山隧道內4日發生一起交通事故，一名10歲男童在隧道內跪地哭喊求救母親的畫面曝光後，感動無數網友。母子兩人雖經劇烈撞擊，一度失去意識，但所幸最終均無大礙。廣州交警部門證實此事，表示女子已被送醫觀察，目前身體無大礙，事故原因正在調查中。

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

珠峰營地暴雪封路千人受困　有人失溫危殆

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

布袋外海翻船急難！2人抱筏獲救、1人失蹤

布袋外海翻船急難！2人抱筏獲救、1人失蹤

持刀槍搶超商被逮　越南籍男大生遭羈押

持刀槍搶超商被逮　越南籍男大生遭羈押

關鍵字：

登山救援警方杭州意外

讀者迴響

熱門新聞

激戰完拿沐浴乳罐侵犯女網友！男改判有罪

哈隆可能直逼強颱！　大迴轉路徑曝

無照猴撞死17歲少年！網瘋傳車內視角

災區最噁一幕！阿伯狂纏單獨女「一次又沒關係」

敲碗成功！傳說「翻轉布丁」10/13限時開賣

台灣拒買南非蘋果「進口量跌96％」　祭晶片制裁談判中

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

公司多發330倍薪水　員工領522萬秒辭職

今天中秋節！「4大生肖」財運炸裂　12項習俗禁忌要注意

被問報告內容　季連成：你當總統就向你報告

今「中秋+土地公生日」　5生肖財運旺到聖誕節

高中生找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」震撼9萬人

輝達總部卡關！Cheap揭2主因：外商看了都嚇跑

高雄兩女一男摩鐵睡同床！淫男夾中間性侵　她怒控遭設局竟慘敗

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了

媽跟湘荷妹妹解釋花蓮災情　她聽完後感謝志工：辛苦了
屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

屏東琉球漁港翻船意外！51歲男溺水送醫搶救不治

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面