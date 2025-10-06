陸百公斤壯漢爬山受困「腳抖到不行」　救援隊3小時輪流扶下山

▲陸百公斤壯漢爬山腳軟受困。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸十一長假發生登山意外，杭州臨安一名體重逾百公斤的男子與友人一同攀登清涼峰，由於體力不支，在山中受困長達數小時，所幸警方與義警連夜上山搜尋，最終在凌晨救出。

《都市快報》報導，10月3日晚間10時許，臨安昌化派出所接獲網約車司機報警稱，乘客陳男與友人自杭州包車登上海拔1700多公尺的清涼峰龍塘山後失聯。司機原在山腳等候接送，卻從清晨等到深夜仍不見人影，電話與訊息也全無回應。

民警接警後立即展開搜尋。途中雖一度與陳男取得聯繫，對方稱「身體無礙、可自行下山」，但凌晨4時30分情況急轉直下，陳男氣若游絲地說，「我實在走不動了，腿一直在抖，一步都邁不動了。」

警方調查發現，陳男體重約248斤（約124公斤），與友人徒步近24小時後因體力嚴重透支，被困在距山腳約一公里的陡峭石階處。昌化派出所立即聯合臨安狼行公益義警救援隊與消防單位，攜帶照明設備與急救包，於凌晨5時入山搜救。

救援人員在濕滑山徑上打著頭燈艱難前行，約一小時後於海拔1300公尺處找到陳男。當時他臉色蒼白、雙腿顫抖無力，幾乎無法抬手。救援人員先為他補充水分與檢查身體，確認無外傷後，決定以「左右攙扶、分段接力」的方式助其下山。

由於陳男體重龐大且接近虛脫，兩名救援人員需分擔他的大部分重量，在陡坡處甚至要由前方隊員探路、反向支撐。濕滑的石階讓救援隊以「之」字形緩慢挪步，每下降一階都極為吃力。

歷經三小時輪流攙扶與接力轉運，至清晨7時許，救援人員終於將陳男安全送抵山腳。警方提醒，登山前應充分評估體能與補給，切勿輕忽高山環境風險。