珠峰營地遭暴雪吞噬！千人被困高山　帳篷塌陷、有人失溫命危

▲珠峰東坡傳出千人受困。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

西藏珠穆朗瑪峰東坡營地5日突降暴雪，積雪深逾1公尺，導致近千名登山客與露營者受困海拔4900多公尺的山區，帳篷被壓塌、部分人疑似失溫，情況相當危急。由於通往下山的道路全線封閉，當局已緊急出動上百名救援人員與村民清雪搶救，部分通道已初步打通，已有數批人員成功脫困。

據《極目新聞》、《上游新聞》等陸媒報導，暴雪自3日晚間開始下不停，至4日仍未止歇。多名登山客表示，營地積雪一度超過10公尺，帳篷接連被壓垮，營地一片混亂。曾在4日前成功下山的孫姓旅客回憶，「雪下得太大，許多人根本沒地方避難，我們是搶在暴雪前一天翻過海拔5000多公尺的山口才逃出來。」

救援行動於5日凌晨展開，西藏藍天救援隊接獲求救電話後，調派鏟雪車、推土機與繩索救援人員上山清除積雪。官方表示，目前已有部分受困遊客被救下山，剩餘人員仍有物資保障，持續等待接應。當地氣溫低至零下，已有數人出現失溫症狀，部分受困者身體狀況惡化。

除西藏外，新疆喀納斯景區同樣遭暴雪襲擊，數十輛自駕車隊受困山區長達8小時，多條道路實施臨時交通管制。當地交管單位緊急出動除雪車，並呼籲民眾暫勿上山。目前喀納斯景區區間車暫停運行，景區暫時封閉。

專家指出，近期中國西部地區氣候劇烈變化，暴雪及山崩風險高，呼籲遊客切勿貿然進入高海拔山區。中國官方也提醒「十一長假」期間前往高原旅遊者，務必注意天候變化與安全警示，避免再度發生大規模受困事故。