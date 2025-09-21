喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再遭轟：海內外雙標

▲戶外品牌始祖鳥日前與知名藝術家蔡國強合作，在喜馬拉雅山舉辦煙火秀。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

加拿大戶外品牌始祖鳥（Arc’teryx）與知名藝術家蔡國強，19日在西藏喜馬拉雅山脈舉辦《升龍》煙火秀，卻因高原環境敏感而引爆輿論。影片曝光後，大批中國網友批評此舉「炸山作秀」，痛斥破壞雪域生態。始祖鳥與蔡國強21日分別道歉，承諾全面檢視對環境的影響，但聲明又被質疑「海內外有別」，引發更大爭議。

綜合陸媒報導，煙火施放地點位於日喀則江孜縣查瓊崗日地區，海拔約5500公尺，3幕彩色煙火沿山脊綻放。始祖鳥聲稱彩色粉末為生物可降解材質，排放符合環保標準，但專家提醒，高原環境脆弱，煙霧與噪音可能讓生態復原需數十甚至上百年。

始祖鳥在微博發表致歉信，稱「初心是關注高山文化」，卻因執行出現偏差，承諾邀請第三方機構複核全程環境影響，依評估結果採取補救措施，並推進藏地保護計畫。蔡國強也透過微信表示，活動「考慮不周」，將全力配合檢測，必要時執行恢復行動。

▲爆炸藝術家蔡國強與始祖鳥在喜馬拉雅山進行煙火秀，引發外界質疑破壞生態。（翻攝微博）

不過，現代快報發現，始祖鳥海外社群的英文致歉版本語氣較輕，還提到「正與中國團隊調整工作方式」，引來「甩鍋」質疑。中國媒體《人民日報》評論指出，「煙花散去不能僅剩下道歉」，要求查清審批與科學評估過程。《新華視評》更直言，這是「商業邏輯與生態倫理的碰撞」。

西藏日喀則市政府已派調查組趕赴現場，後續將依調查結果依法處理。此事件讓始祖鳥在中國遭遇嚴峻公關危機，不少網友狠批「親近自然的品牌，卻親手炸掉自然」。



