陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

▲喜馬拉雅山煙花秀遭到輿論強烈抨擊。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

加拿大戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強近日在西藏喜馬拉雅山江孜地區燃放名為「升龍」的藝術煙花秀（煙火，下同），雖強調使用可降解材料，卻因活動地點位於生態極度脆弱的海拔5500公尺高原和神聖的藏地，引起強烈質疑。雖當地政府已成立調查組展開核查，蔡國強團隊和始祖鳥均公開致歉，大陸官媒及央媒仍持續在輿論上抨擊，形成輿論壓力。

《新華社》評論稱，在生態功能極重要、生態極脆弱的喜馬拉雅山區燃放煙花，無論手續是否完備、準備措施是否得當，都是對雪域高原環境與自然美景的極大傷害，是對人與自然相處規律的漠視，是對當地生態系統的破壞。

《光明網》評論則指出，活動選址在中國重要生態屏障，卻仍獲批舉辦，凸顯監管漏洞。蔡國強團隊曾計劃在日本富士山與法國聖維克多山燃放，均因環境評估未過而遭否決，最終選擇西藏，難免引發「名人效應與資本通行證」的質疑。

《人民日報》則批評，該活動是如何審批、是否進行科學環評、藝術表達的邊界何在及品牌營銷是否應設立規範等。評論還直言，藝術應尊重自然、撫慰人心，而非以破壞換取噱頭。

至於《中新社》則點出矛盾稱，始祖鳥多年宣稱推崇「無痕山林」，卻將高原當作品牌表演舞台，該品牌母公司亞瑪芬體育2024年收入突破20億美元，成為戶外市場高端標杆，但「商業成功並不能掩蓋社會責任與價值觀的斷裂」，要求相關部門給公眾一個說法。

整起煙火秀事件餘波盪漾，調查組已赴現場取證，強調將依法依規處理，然而，輿論仍持續要求跟進，始祖鳥和蔡國強團隊除道歉之外，須以實際行動修復受損環境，真正踐行環保承諾。