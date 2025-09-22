　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

▲▼彩色煙火轟炸喜馬拉雅山！藝術家蔡國強、始祖鳥遭調查。（圖／翻攝微博）

▲喜馬拉雅山煙花秀遭到輿論強烈抨擊。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

加拿大戶外品牌始祖鳥與藝術家蔡國強近日在西藏喜馬拉雅山江孜地區燃放名為「升龍」的藝術煙花秀（煙火，下同），雖強調使用可降解材料，卻因活動地點位於生態極度脆弱的海拔5500公尺高原和神聖的藏地，引起強烈質疑。雖當地政府已成立調查組展開核查，蔡國強團隊和始祖鳥均公開致歉，大陸官媒及央媒仍持續在輿論上抨擊，形成輿論壓力。

《新華社》評論稱，在生態功能極重要、生態極脆弱的喜馬拉雅山區燃放煙花，無論手續是否完備、準備措施是否得當，都是對雪域高原環境與自然美景的極大傷害，是對人與自然相處規律的漠視，是對當地生態系統的破壞。

《光明網》評論則指出，活動選址在中國重要生態屏障，卻仍獲批舉辦，凸顯監管漏洞。蔡國強團隊曾計劃在日本富士山與法國聖維克多山燃放，均因環境評估未過而遭否決，最終選擇西藏，難免引發「名人效應與資本通行證」的質疑。

《人民日報》則批評，該活動是如何審批、是否進行科學環評、藝術表達的邊界何在及品牌營銷是否應設立規範等。評論還直言，藝術應尊重自然、撫慰人心，而非以破壞換取噱頭。

至於《中新社》則點出矛盾稱，始祖鳥多年宣稱推崇「無痕山林」，卻將高原當作品牌表演舞台，該品牌母公司亞瑪芬體育2024年收入突破20億美元，成為戶外市場高端標杆，但「商業成功並不能掩蓋社會責任與價值觀的斷裂」，要求相關部門給公眾一個說法。

整起煙火秀事件餘波盪漾，調查組已赴現場取證，強調將依法依規處理，然而，輿論仍持續要求跟進，始祖鳥和蔡國強團隊除道歉之外，須以實際行動修復受損環境，真正踐行環保承諾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 5343 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／樺加沙觸陸「11縣市大豪雨特報」　氣象署最新說明
高中女抓到了！造謠放颱風假...校方將懲處
陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全
快訊／沒手排駕照！開貨車撞3貼母女2死　駕駛20萬交保
百顆「貓頭鷹眼」暗夜發光！村民嚇壞狂喊救命...真相笑翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

轎車國道爆胎自撞護欄！濃煙火舌竄出...熱心民眾救出昏迷駕駛

只要看見過物件都能用草編成品　80歲嬤李邱阿守教草編樂在其中

快訊／颱風外圍環流沉降「中部有焚風」　6縣市高溫警示

小貨車五楊高架突邊開邊冒煙　駕駛急停路肩逃生...瞬間成廢鐵

9家虛擬資產公司過關！　金管會公告完成新版洗錢防制登記

小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

指王義川曾稱用手機定位分析小草　民眾黨：他才是「真．跟蹤政敵」

浙大學霸教授遭查！身家有131億元　掌特種芯片「臻鐳」科技公司

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

拒認台灣護照！春秋航空不出票：堅持一個中國原則

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

大陸熱門新聞

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

她驚見爸爸花2200萬買保健品崩潰：一定被洗腦

外出吃飯「餐具熱水燙一下」殺菌？專家搖頭

傳說20年現身了！「殲-6無人機」顛覆未來戰場

陸學者：川普關稅政策打掉中國競爭對手

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」！身份曝網跪了

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國

上海將建雷射核融合發電站　2045年營運「電價只有美國一半」

獨／雙城論壇為何延期　動物防疫卡關！北市府不想走過場

解放軍「首位」藏族女飛行員亮相

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲 範圍面積比全省還大

更多熱門

相關新聞

在喜馬拉雅山放煙火　環境傷害數十年

在喜馬拉雅山放煙火　環境傷害數十年

戶外品牌「始祖鳥(Arc'teryx)」近日在喜馬拉雅山脈燃放煙火，被批「炸山」引發輿論爭議。雖然品牌與藝術家蔡國強已公開道歉，但中國科學院植物學博士顧有容警告，這場不到一小時的表演，對青藏高原脆弱的植被與動物生態，可能帶來數十年的長期傷害。

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

adidas超台SAMBA「雞排鞋」

adidas超台SAMBA「雞排鞋」

彩色煙火炸喜馬拉雅山！蔡國強、始祖鳥慘了

彩色煙火炸喜馬拉雅山！蔡國強、始祖鳥慘了

台東環保局提醒機車出廠滿5年須排氣定檢

台東環保局提醒機車出廠滿5年須排氣定檢

關鍵字：

煙花秀環保喜馬拉雅山西藏蔡國強始祖鳥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今午後10縣市達停班課標準　全台最新風雨預測出爐

15縣市宣布了！「樺加沙」增強又加速　全台停班課資訊一覽

快訊／明天午前9縣市風雨達停班課標準　最新預測出爐

汐止女吃早餐睡死！超正女警輕拍39秒暈翻眾人

快訊／明午前4縣市風力達停班課標準　全台風雨預測出爐

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函

釋昭慧反擊了！自爆月薪14萬「我需要什麼供養？」

嚇爛！「超巨大黃金蟒蛇」從水面探頭而出　大票遊客一看心頭涼掉

樺加沙增強！明有望颱風假？　北市府這樣說

快訊／隋棠反擊了！

即／樺加沙陸警擴大　納入高雄

賴清德：月薪5萬免繳稅「史上最少」

新竹4死驚悚瞬間曝光！車輛高速過彎　甩撞進工地全爛

新竹5人同車4死「生前畫面曝光」　15歲少年棄友跑回家

樺加沙暴肥到顛峰　風速上修最近台時最強大

更多

最夯影音

更多

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面