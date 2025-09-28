全球第1人！　波蘭登山家「無氧攻頂聖母峰」又滑雪下山

▲巴吉爾「無氧」攻頂聖母峰之後又滑雪下山。（圖／翻攝IG）



記者吳美依／綜合報導

波蘭登山家巴吉爾（Andrzej Bargiel）寫下人類新紀錄，成為史上第一位「不使用氧氣瓶」成功攀登世界最高峰「聖母峰」（Everest，又譯珠穆朗瑪峰）並且接著滑雪下山的挑戰者。

37歲的巴吉爾除了是一名登山家，也是越野跑者及極限滑雪運動員，他2019年及2022年兩度失敗後，終於在第3次挑戰中完成這項「不可能的任務」。

聖母峰海拔8849公尺，巴吉爾22日耗時16小時才穿越海拔8000公尺以上的「死亡地帶」（death zone），山頂氧氣稀薄程度僅有海平面的1/3，稍有不慎就可能導致腦損傷、肺積水甚至死亡。

23日清晨，他滑雪通過被譽為聖母峰最危險路段之一的昆布冰瀑（Khumbu Icefall），在兄弟巴泰克（Bartek）操控的無人機引導下，安全抵達基地營。

根據統計，全球超過6000人成功登上聖母峰，但僅約200人在無氧氣瓶輔助下完成壯舉，而能夠接著不使用氧氣瓶滑雪下山的人，更是前所未見。

巴吉爾坦言，「登頂本身就極其艱難，我此生從未在如此高海拔停留這麼長時間，這本身就是巨大挑戰。」他曾於2018年創下首位從世界第二高峰K2滑雪下山的紀錄，「不攜帶氧氣滑下聖母峰，多年以來一直都是我心中的夢想。」

巴吉爾的團隊形容這是「越野滑雪登山界的開創性里程碑。」波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）也在社群媒體上發文讚揚，「天空是極限？對波蘭人來說不是！」