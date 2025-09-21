彩色煙火轟炸喜馬拉雅山！藝術家蔡國強、始祖鳥遭調查

記者蔡紹堅／綜合報導

戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）與藝術家蔡國強合作，19日在喜馬拉雅山脈施放彩色煙火，引起輿論不滿，大批網友、專家皆痛批該行為破壞自然環境。隨著事件越鬧越大，當地政府已宣布展開調查，蔡國強與始祖鳥也發出道歉聲明，強調將盡全力補救恢復。

蔡國強與始祖鳥的煙火秀名為《升龍》，19日在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉舉行，從曝光的影片中能看見，煙火遍佈的面積相當廣大，現場還有不少觀眾。

蔡國強在介紹時表示，「3000米的彩龍從天而降，再蜿蜒到水邊，沿着雪山融水的小溪向遠方奔去。」他還感謝當地政府，「全力支持我們大鬧天宮。」

▼蔡國強用彩色煙火轟炸喜馬拉雅山脈。（圖／翻攝微博）



雖然蔡國強與團隊強調所使用的彩色粉是生物可降解材料，符合奧委會、歐美日等多地的環保標準，但此舉仍引起大量網友、專家的不滿，蔡國強及始祖鳥的社群帳號很快遭到出征，留言區全是批評、謾罵的留言。

中國野生植物保護協會理事、首都師範大學副教授顧壘表示，青藏高原生態環境脆弱，這是極具侵入性的行為，留下的廢物幾乎不可能清理乾淨，就算是「可降解彩色粉」，可能幾年後仍存在。

顧壘還說，高山草甸只有表面10幾公分的土壤能長植物，翻土、修復植被極易發生水土流失，一旦被破壞，自然恢復的時間搞不好比品牌存續還要久，外界聲光刺激也可能驚嚇到動物，影響其生活節奏和繁殖周期。

隨著事件越鬧越大，日喀則市官方21日凌晨發出通告，稱已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。

▼蔡國強。（圖／翻攝微博）



始祖鳥與蔡國強則在21日上午發出道歉聲明，蔡國強表示，《升龍》藝術作品在西藏日喀則江孜縣完成，引發公眾對於高原生態環境保護的深切關注與討論，「對此，我和工作室高度重視，懷著敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，並誠摯地感謝大家對我們的關心和提醒。我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意。」

蔡國強指出，接下來，他們將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境，「具體工作措施包括但不限於接受政府邀請的獨立機構進行深入檢測，如確有環境影響，我們願意盡全力採取補救恢復措施，並將以實際行動支持江孜縣的生態和文旅，保護青藏高原生態環境。我們始終對大自然懷有深深的敬畏。」

蔡國強還說，「未來，我們將更加謹慎，更加嚴格評估藝術活動對環境的影響。」

蔡國強生於福建泉州，以火藥與爆破藝術聞名，善結合傳統文化、宇宙觀與當代社會議題，創作涵蓋大型戶外爆破表演、裝置藝術與繪畫，曾獲威尼斯雙年展金獅獎、美國國務院「文化大使獎」，並於2008年北京奧運開幕式擔任煙火藝術總設計。

始祖鳥（Arc'teryx）為加拿大戶外運動品牌，1989年創立於溫哥華，以創新工藝與極端環境下的專業裝備聞名，2019年，始祖鳥母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）被中國安踏體育領銜的財團收購，始祖鳥因此納入安踏集團旗下。