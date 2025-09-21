　
大陸 大陸焦點 特派現場

彩色煙火轟炸喜馬拉雅山！藝術家蔡國強、始祖鳥遭調查

記者蔡紹堅／綜合報導

戶外品牌始祖鳥（Arc'teryx）與藝術家蔡國強合作，19日在喜馬拉雅山脈施放彩色煙火，引起輿論不滿，大批網友、專家皆痛批該行為破壞自然環境。隨著事件越鬧越大，當地政府已宣布展開調查，蔡國強與始祖鳥也發出道歉聲明，強調將盡全力補救恢復。

蔡國強與始祖鳥的煙火秀名為《升龍》，19日在西藏日喀則市江孜縣熱龍鄉舉行，從曝光的影片中能看見，煙火遍佈的面積相當廣大，現場還有不少觀眾。

蔡國強在介紹時表示，「3000米的彩龍從天而降，再蜿蜒到水邊，沿着雪山融水的小溪向遠方奔去。」他還感謝當地政府，「全力支持我們大鬧天宮。」

▼蔡國強用彩色煙火轟炸喜馬拉雅山脈。（圖／翻攝微博）

▲▼彩色煙火轟炸喜馬拉雅山！藝術家蔡國強、始祖鳥遭調查。（圖／翻攝微博）

雖然蔡國強與團隊強調所使用的彩色粉是生物可降解材料，符合奧委會、歐美日等多地的環保標準，但此舉仍引起大量網友、專家的不滿，蔡國強及始祖鳥的社群帳號很快遭到出征，留言區全是批評、謾罵的留言。

中國野生植物保護協會理事、首都師範大學副教授顧壘表示，青藏高原生態環境脆弱，這是極具侵入性的行為，留下的廢物幾乎不可能清理乾淨，就算是「可降解彩色粉」，可能幾年後仍存在。

顧壘還說，高山草甸只有表面10幾公分的土壤能長植物，翻土、修復植被極易發生水土流失，一旦被破壞，自然恢復的時間搞不好比品牌存續還要久，外界聲光刺激也可能驚嚇到動物，影響其生活節奏和繁殖周期。

隨著事件越鬧越大，日喀則市官方21日凌晨發出通告，稱已成立調查組第一時間趕赴現場核查，後續將根據核查結果依法依規處理。

▼蔡國強。（圖／翻攝微博）

▲▼彩色煙火轟炸喜馬拉雅山！藝術家蔡國強、始祖鳥遭調查。（圖／翻攝微博）

始祖鳥與蔡國強則在21日上午發出道歉聲明，蔡國強表示，《升龍》藝術作品在西藏日喀則江孜縣完成，引發公眾對於高原生態環境保護的深切關注與討論，「對此，我和工作室高度重視，懷著敬畏之心，虛心接受大家對於在雪域高原實施藝術創作的所有批評，並誠摯地感謝大家對我們的關心和提醒。我們確實存在很多考慮不周之處，我深表歉意。」

蔡國強指出，接下來，他們將主動配合第三方機構及相關部門，就此事對自然生態造成的影響進行多方面的評估，並將以實際行動保護青藏高原生態環境，「具體工作措施包括但不限於接受政府邀請的獨立機構進行深入檢測，如確有環境影響，我們願意盡全力採取補救恢復措施，並將以實際行動支持江孜縣的生態和文旅，保護青藏高原生態環境。我們始終對大自然懷有深深的敬畏。」

蔡國強還說，「未來，我們將更加謹慎，更加嚴格評估藝術活動對環境的影響。」

蔡國強生於福建泉州，以火藥與爆破藝術聞名，善結合傳統文化、宇宙觀與當代社會議題，創作涵蓋大型戶外爆破表演、裝置藝術與繪畫，曾獲威尼斯雙年展金獅獎、美國國務院「文化大使獎」，並於2008年北京奧運開幕式擔任煙火藝術總設計。

始祖鳥（Arc'teryx）為加拿大戶外運動品牌，1989年創立於溫哥華，以創新工藝與極端環境下的專業裝備聞名，2019年，始祖鳥母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）被中國安踏體育領銜的財團收購，始祖鳥因此納入安踏集團旗下。

09/21

山西化工廠爆炸！　鋼構建築嚴重變形、已一死一傷

獨／雙城論壇為何延期　我方嚴審：動物交換防疫卡關、不能提觀光

西北太平洋風王「樺加沙」將直撲中國　專家警告：今年最強颱風

陸媒連番炮轟「蔡國強煙火秀」：相關部門該給公眾一個說法

樺加沙來勢洶洶　香港機場傳周二傍晚起關閉36小時

廣東屈公病持續爆發！　短短一周新增逾2400例

內蒙錫林浩特實施男性18.33萬人抽血行動　錄入本地DNA數據庫

他潛伏16小時「混進周杰倫演唱會」只為賣水！身份曝光網全跪了

9／23 晚8時抬頭看「龍收尾」 「蒼龍七宿星」西沉漸入地平線

廣東急發防災警戒！風王「樺加沙」直撲　範圍面積比全省還大

【人間最清醒】爸媽討論身後事「要放哪」兒神回：是我決定不是你們！

　【不要讓我變胖！】座艙長幽默發言讓全機笑翻XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

【板橋電塔夫妻雙屍案】3天前才跟父母碰面　25歲兒悲抵殯儀館相驗

【長大了】湘荷妹妹獨自進遊戲室玩！讓媽去吃飯：我自己可以

【熟悉的Sorry,Sorry】SUPER JUNIOR–L.S.S 登大巨蛋嗨翻全場！

【伯朗大道驚魂】4女遊客騎電輔車　突遭強風吹翻跌進稻田

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

相關新聞

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

喜馬拉雅山「放煙火」引眾怒！始祖鳥道歉聲明再炎上

加拿大戶外品牌始祖鳥（Arc’teryx）與知名藝術家蔡國強，19日在西藏喜馬拉雅山脈舉辦《升龍》煙火秀，卻因高原環境敏感而引爆輿論。影片曝光後，大批中國網友批評此舉「炸山作秀」，痛斥破壞雪域生態。始祖鳥與蔡國強21日分別道歉，承諾全面檢視對環境的影響，但聲明又被質疑「海內外有別」，引發更大爭議。

蘭蔻攜手蔡國強打造巴黎玫瑰禮盒

蘭蔻攜手蔡國強打造巴黎玫瑰禮盒

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

喜馬拉雅山區新蛇種叫「李奧納多迪卡皮歐」！　以影帝命名原因曝

喜馬拉雅山區新蛇種叫「李奧納多迪卡皮歐」！　以影帝命名原因曝

56年謎團　102死墜機又找到4具遺體

56年謎團　102死墜機又找到4具遺體

