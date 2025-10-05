國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

▲2025國慶焰火在南投，圖為模擬畫面。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶晚會和國慶焰火兩國家級盛會將分別在台中、南投兩地舉辦，連同南投世界茶業博覽會，中投2地方政府攜手推出「中投大玩家．集點抽好禮」雙城聯合行銷活動：只要在兩縣市消費並參與活動，即可集點換好禮、抽大獎，南投縣政府更加碼推出「南投住宿加碼抽黃金」、「你買100我送100茶博購物金」，邀請國人深度暢遊。

縣府觀光處指出，於10月規劃三大旅遊好康方案，其中的「雙城大玩家．集點抽好禮」，民眾在中投兩縣市消費滿500元並現場參與國慶連假系列活動，即可至服務台換集點貼紙，集滿1點與2點可分別兌換茶博紀念杯組與活動紀念限定禮；集滿3點可兌換摸彩券1張，有機會抽中iPhone17、Sony相機、活動紀念黃金金幣等好禮，目前正舉辦的「南投旅遊好康月」活動亦可登錄發票抽獎。

▲中投兩縣市於國慶連假合推三大好康南投旅遊活動迎賓。（圖／南投縣政府提供）

觀光處說明，期間加碼推出「南投住宿加碼抽黃金」活動：凡於10月1日至31日期間入住該縣合法旅宿，憑有效訂房證明，即可依房間數獲得加碼摸彩券，並於10月12日下午4時在茶博會場抽出5名幸運得主，每人可獲得活動紀念黃金金幣一枚，鼓勵遊客深度體驗南投之美。

此外，10月4日至12日於南投茶博會期間安排的「你買100我送100茶博購物金」活動，讓民眾只要憑在該縣消費滿100元的當日發票，即可至茶博會服務台兌換等值100元茶博購物金，每日限量兌換、換完為止，讓民眾實質有感消費回饋。

觀光處也推薦「白天逛茶博、晚上賞焰火」的經典二日遊行程：10月9日先在台中參加國慶晚會並於台中消費集點，當晚入住南投旅宿（獲得加碼抽黃金機會）；10月10日白天於南投景點旅遊消費，並前往南投茶博會，即可兌換限量購物金、選購優質農特產品，傍晚觀賞國慶焰火並完成集點，取得參加抽獎的機會，為國慶連假畫下完美句點；詳細活動辦法請上114年國慶焰火在南投活動網站的「旅遊好康」專區（https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ ）查詢。