　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

▲2025國慶焰火在南投，圖為模擬畫面。（圖／南投縣政府提供）

▲2025國慶焰火在南投，圖為模擬畫面。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

114年國慶晚會和國慶焰火兩國家級盛會將分別在台中、南投兩地舉辦，連同南投世界茶業博覽會，中投2地方政府攜手推出「中投大玩家．集點抽好禮」雙城聯合行銷活動：只要在兩縣市消費並參與活動，即可集點換好禮、抽大獎，南投縣政府更加碼推出「南投住宿加碼抽黃金」、「你買100我送100茶博購物金」，邀請國人深度暢遊。

縣府觀光處指出，於10月規劃三大旅遊好康方案，其中的「雙城大玩家．集點抽好禮」，民眾在中投兩縣市消費滿500元並現場參與國慶連假系列活動，即可至服務台換集點貼紙，集滿1點與2點可分別兌換茶博紀念杯組與活動紀念限定禮；集滿3點可兌換摸彩券1張，有機會抽中iPhone17、Sony相機、活動紀念黃金金幣等好禮，目前正舉辦的「南投旅遊好康月」活動亦可登錄發票抽獎。

▲中投兩縣市於國慶連假合推三大好康南投旅遊活動迎賓。（圖／南投縣政府提供）

▲中投兩縣市於國慶連假合推三大好康南投旅遊活動迎賓。（圖／南投縣政府提供）

觀光處說明，期間加碼推出「南投住宿加碼抽黃金」活動：凡於10月1日至31日期間入住該縣合法旅宿，憑有效訂房證明，即可依房間數獲得加碼摸彩券，並於10月12日下午4時在茶博會場抽出5名幸運得主，每人可獲得活動紀念黃金金幣一枚，鼓勵遊客深度體驗南投之美。

此外，10月4日至12日於南投茶博會期間安排的「你買100我送100茶博購物金」活動，讓民眾只要憑在該縣消費滿100元的當日發票，即可至茶博會服務台兌換等值100元茶博購物金，每日限量兌換、換完為止，讓民眾實質有感消費回饋。

觀光處也推薦「白天逛茶博、晚上賞焰火」的經典二日遊行程：10月9日先在台中參加國慶晚會並於台中消費集點，當晚入住南投旅宿（獲得加碼抽黃金機會）；10月10日白天於南投景點旅遊消費，並前往南投茶博會，即可兌換限量購物金、選購優質農特產品，傍晚觀賞國慶焰火並完成集點，取得參加抽獎的機會，為國慶連假畫下完美句點；詳細活動辦法請上114年國慶焰火在南投活動網站的「旅遊好康」專區（https://2025fireworks.nantou.gov.tw/ ）查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖
家屬請喝珍奶！他1動作「完成好客嬤心願」驚：心跳正式停止
拋下綠色彩帶！台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍
2026年行事曆出爐！　這樣請爽休16天
最暖中秋！光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應世界動物日！新北推動路殺防治　打造動物安全廊道

國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

最暖中秋！光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

花蓮子弟心繫洪災！羅智強走入光復關切災情災　捐贈50萬助重建

水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

中秋不放假！　台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

賴清德南下七股視察風災復建　肯定中央地方合力成果

教育最高榮譽！基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優　四連霸達陣

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

歐告剛吃飽就來要零食　狂嗚嗚叫吵媽：快點啦

響應世界動物日！新北推動路殺防治　打造動物安全廊道

國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

最暖中秋！光復車站前變迷你小夜市　吊車超人斜槓烤香腸爆人潮

花蓮子弟心繫洪災！羅智強走入光復關切災情災　捐贈50萬助重建

水道博物館六周年館慶登場！　百米滑水道開放三天

中秋不放假！　台南做工行善團連假趕工修屋與弱勢度節

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

羅大佑登台飆經典老歌　南投茶博一心二夜演唱會首場嗨吸6萬人

賴清德南下七股視察風災復建　肯定中央地方合力成果

教育最高榮譽！基隆勇奪「海洋推手獎」縣市特優　四連霸達陣

趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖

邱智呈首發滿貫砲率獅勝兄弟　洲際場均破萬創室外球場紀錄

水管廢了還騙有熱水！女屋主雇工裝接水盤藏漏　買方交屋才知被騙

響應世界動物日！新北推動路殺防治　打造動物安全廊道

「大改款Audi Q5 Sportback」試駕！四環王牌休旅洗鍊豪華再進化

預算有限怎麼選？一次看懂五大AI工具

Matzka將赴花蓮「當鏟子超人」　DJ賴皮曝與觀眾起衝突內幕

拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

徘徊花博公廁遭保全驅離　男不爽持美工刀錯砍2保全！當場被逮

國慶晚會、焰火串聯茶博會　台中、南投合推「集點抽好禮」

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

地方熱門新聞

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

最暖中秋！光復車站前變「迷你小夜市」

黑心豬大腸流入高雄！衛生局火速稽查

「2025來慈湖、潮復刻」登場　交通資訊一次看

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

正義男路過擋刀　縣府全額擔醫療費

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

南投茶博一心二夜演唱會　羅大佑號召嗨吸6萬人

水道博物館六周年館慶登場！百米滑水道開放三天

賴清德南下七股視察風災復建肯定中央地方合力成果

2025桃園眷村文化節開幕　歡迎體驗時代記憶

更多熱門

相關新聞

國慶焰火在南投！縣府公告無人機禁航區域時間

國慶焰火在南投！縣府公告無人機禁航區域時間

國慶焰火本週五將首度於南投縣施放，縣政府考量活動當日人潮眾多，與籌備期間焰火佈彈區之空域安全，已公告自即日起至10月10日、每日自0時起至24時止，禁止遙控無人機飛航活動之區域與時間。

2000多萬黃金被偷　歹徒竟破土而出

2000多萬黃金被偷　歹徒竟破土而出

男爬麟趾山走不動斷氣　CPR搶救不治

男爬麟趾山走不動斷氣　CPR搶救不治

黑熊出沒能高越嶺古道　林業署籲提高警覺

黑熊出沒能高越嶺古道　林業署籲提高警覺

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

關鍵字：

國慶焰火南投中投大玩家．集點抽好禮住宿黃金茶博購物金

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

即／莊人祥證實去年罹胃癌

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面