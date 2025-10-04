剛上工1週！45歲菜鳥女車手高鐵站被逮　哭喊想回家：我會怕

▲45歲徐姓女車手在高鐵烏日站被逮，頻向警方哭喊「我會怕」。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投分局南投派出所警員日前至台中烏日高鐵站，埋伏查緝準備與民眾面交的車手，並當場逮獲45歲徐姓女子，其包內藏有不明款項46萬元，然過程中徐女一度哭喊「我會怕，我要回家」賣慘，警方仍依詐欺及洗錢防制法等罪，移送彰化地檢署偵辦。

經查，桃園人徐女於9月30日下午3時許先在彰化市與楊姓被害人面交取款後，隨即搭乘計程車前往烏日高鐵站準備搭車離開，遭早已接獲線報、在現場埋伏的南投所所長陳俊宏與警員吳俊昇逮到，當場人贓俱獲，查扣包包裡藏有的46萬現金與工作手機1支。

盤查過程中，徐女神情慌張，跳針似頻頻哭喊「我會怕捏」、「我要回家」，員警還得像是哄小孩般安撫她「不要怕、不要緊張」，最終仍依法將她帶回，全案依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

徐女坦承，她透過臉書得知詐騙求職管道，自9月23日配合詐騙集團上手指示至各地收款，北至新北、南至高雄都有，陸續與不同被害人面交取款後，再按照上游指示至指定地點。楊姓被害人經警方通知後，才驚覺遇上虛擬貨幣詐騙。

南投警分局呼籲，民眾投資應審慎評估，切勿聽信來路不明訊息或輕易交付現金。求職民眾更應提高警覺，勿因貪圖高薪淪為詐騙幫兇，南投分局將持續加強打擊詐欺犯罪，如有疑問請撥打165反詐騙專線查證。