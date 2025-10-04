　
社會 社會焦點 保障人權

台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治

▲▼台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲台中男獨爬麟趾山「突然走不動」搶救不治。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、許力方／南投報導

南投驚傳一起山難意外，消防局4日上午接獲報案，51歲張姓山友單攻獨攀麟趾山，爬到一半，在鞍部往鹿林山的黑水塘處突感身體不適，無法行走，玉管處人員接觸到他後沒多久，他就失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術，宣告不治。

事發於4日上午11時許，南投縣消防局接獲山友報案，指來自台中的張男單攻獨攀麟趾山，早上8時從塔塔加停車場出發，在麟趾山鞍部往鹿林山600公尺黑水塘處，突感身體不適，胸悶、無法行走。玉山分隊10名警義消及救護車、勤務車出動，同時玉山國家公園管理處塔塔加管理站技正、技士和助理保育巡查員3人，以及保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊2名員警就近支援，共計地面部隊15人前往馳援。

▲▼台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治。（圖／記者高堂堯翻攝）

玉管處人員12時56分率先接觸張男，他表示胸悶想吐，下午1時12分張男即無意識無呼吸無脈搏，雖然現場有醫護背景2名山友協助CPR，約10分鐘後，玉管處人員拿AED到場實施電擊7、8次，直至1時40分警義消趕抵，由救護人員建立進階呼吸道給氧、輸液管路及自動體外心肺復甦機CPR進行急救。

消防局表示，2時14分搜救隊將張男下撤至救護車處後，緊急送往竹山秀傳醫院，接駁後施打腎上腺素急救用藥，終於4時08分病患抵達醫院，經搶救張男仍回天乏術，宣告不治。

▲▼台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治。（圖／記者高堂堯翻攝）

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人
山難意外！台中男斷氣死亡
李翊君開唱　大咖瓊瑤女神竟在台下
超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

黑熊出沒能高越嶺古道　林業署籲提高警覺

黑熊出沒能高越嶺古道　林業署籲提高警覺

林業及自然保育署南投分署昨（3）日下午接獲通報，淨山人員於9月29日下午1時許，在能高越嶺道14.1K處目擊一隻台灣黑熊，所幸黑熊發現有人後隨即往邊坡竄逃，並未發生人熊衝突。分署已請天池山莊管理員加強巡查，並提醒山友與居民務必保持警覺。

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

剛做車手1週就被逮　45歲女哭喊想回家：我會怕

暨南大學印尼籍男學生載同學自撞電桿　1死1傷

暨南大學印尼籍男學生載同學自撞電桿　1死1傷

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

早餐店驚見「兇狠比丘尼」被拒捐款翻臉

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署將協助家屬並撫卹

54歲南投專勤隊長登山身亡　移民署將協助家屬並撫卹

關鍵字：

麟趾山南投爬山山友

