台中男獨爬麟趾山「突然走不動」斷氣　電擊CPR搶救仍不治

▲台中男獨爬麟趾山「突然走不動」搶救不治。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



記者高堂堯、許力方／南投報導

南投驚傳一起山難意外，消防局4日上午接獲報案，51歲張姓山友單攻獨攀麟趾山，爬到一半，在鞍部往鹿林山的黑水塘處突感身體不適，無法行走，玉管處人員接觸到他後沒多久，他就失去呼吸心跳，送醫仍回天乏術，宣告不治。

事發於4日上午11時許，南投縣消防局接獲山友報案，指來自台中的張男單攻獨攀麟趾山，早上8時從塔塔加停車場出發，在麟趾山鞍部往鹿林山600公尺黑水塘處，突感身體不適，胸悶、無法行走。玉山分隊10名警義消及救護車、勤務車出動，同時玉山國家公園管理處塔塔加管理站技正、技士和助理保育巡查員3人，以及保七總隊第六大隊玉山分隊塔塔加小隊2名員警就近支援，共計地面部隊15人前往馳援。

玉管處人員12時56分率先接觸張男，他表示胸悶想吐，下午1時12分張男即無意識無呼吸無脈搏，雖然現場有醫護背景2名山友協助CPR，約10分鐘後，玉管處人員拿AED到場實施電擊7、8次，直至1時40分警義消趕抵，由救護人員建立進階呼吸道給氧、輸液管路及自動體外心肺復甦機CPR進行急救。

消防局表示，2時14分搜救隊將張男下撤至救護車處後，緊急送往竹山秀傳醫院，接駁後施打腎上腺素急救用藥，終於4時08分病患抵達醫院，經搶救張男仍回天乏術，宣告不治。