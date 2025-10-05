他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

▲鏟子超人湧入花蓮光復災區。（圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／劉維榛報導

光復鄉遭洪災重創，萬名鏟子超人湧入清理，成為台灣最美風景之一。然而，一名網友呼籲，「拜託不要帶12歲以下的小孩進災區」，畢竟救災環境嚴苛，並非親子共學場合，「不是讓你帶小孩來戶外教學或實行機會教育的地方！」文章引發網友回應，「要教育在家看新聞影片就好，帶去現場真的很多餘」。

一名網友在Threads表示，看到很多鏟子超人湧入災區，但他認真呼籲家長們，「拜託不要帶12歲以下的小孩進災區。」

原PO語氣懇切地說，看到有些家長把孩子當成大人一樣，「不要一直教育、使喚自己的小孩幹嘛幹嘛，這會讓其他人很難做事！」

最後，原PO直言，這是救災現場且環境嚴苛，「不是讓你帶小孩來戶外教學或實行機會教育的地方。」

文章一出，許多網友熱議，「看到帶4歲小孩去已經清掃乾淨的民宅裡面，叫小孩拿畚箕在地上揮幾下擺拍的欸，這種家長真的是來糟蹋人的」、「幫人...反而被人幫，這種人也蠻麻煩的」、「自己想做『愛心』，也要看情況+做功課，想清楚再決定」、「沒錯！幫忙救災很好，但不要增加人家困擾」、「要教育在家看新聞影片就好，帶去現場真的很多餘」、「我都覺得18歲以下都不要來」。

但也有人反駁認為，「這是很難得的野外實習，人家小孩也需要經驗，交朋友煮個飯又沒什麼」。

這次中秋連假破萬人湧入災區，希望幫助光復鄉居民能恢復家園面貌，但事實上，內政部前部長李鴻源認為「一般民眾沒有專業不要進去！」

他進一步解釋原因，遇到大型災害發生時，最重要的事情就是災民出來、專業的進去，其他人不要進去，也許你幫忙、也許你很好心，但是沒有專業的人進去，這些民眾可能暴露在危險當中，「防災視同作戰」，最熟悉的就是部隊，應該就是部隊進去、機具進去。

李鴻源說，但是政府有他的考量，他只是善意提醒，未來還是歡迎志工進去的話，前進指揮所的長官就要讓志工去到他應該去的地方，這是善意提醒。