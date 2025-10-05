　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

▲▼花蓮光復災區。（圖／記者賴文萱攝）

▲鏟子超人湧入花蓮光復災區。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

光復鄉遭洪災重創，萬名鏟子超人湧入清理，成為台灣最美風景之一。然而，一名網友呼籲，「拜託不要帶12歲以下的小孩進災區」，畢竟救災環境嚴苛，並非親子共學場合，「不是讓你帶小孩來戶外教學或實行機會教育的地方！」文章引發網友回應，「要教育在家看新聞影片就好，帶去現場真的很多餘」。

一名網友在Threads表示，看到很多鏟子超人湧入災區，但他認真呼籲家長們，「拜託不要帶12歲以下的小孩進災區。」

原PO語氣懇切地說，看到有些家長把孩子當成大人一樣，「不要一直教育、使喚自己的小孩幹嘛幹嘛，這會讓其他人很難做事！」

最後，原PO直言，這是救災現場且環境嚴苛，「不是讓你帶小孩來戶外教學或實行機會教育的地方。」

文章一出，許多網友熱議，「看到帶4歲小孩去已經清掃乾淨的民宅裡面，叫小孩拿畚箕在地上揮幾下擺拍的欸，這種家長真的是來糟蹋人的」、「幫人...反而被人幫，這種人也蠻麻煩的」、「自己想做『愛心』，也要看情況+做功課，想清楚再決定」、「沒錯！幫忙救災很好，但不要增加人家困擾」、「要教育在家看新聞影片就好，帶去現場真的很多餘」、「我都覺得18歲以下都不要來」。

但也有人反駁認為，「這是很難得的野外實習，人家小孩也需要經驗，交朋友煮個飯又沒什麼」。

這次中秋連假破萬人湧入災區，希望幫助光復鄉居民能恢復家園面貌，但事實上，內政部前部長李鴻源認為「一般民眾沒有專業不要進去！」

他進一步解釋原因，遇到大型災害發生時，最重要的事情就是災民出來、專業的進去，其他人不要進去，也許你幫忙、也許你很好心，但是沒有專業的人進去，這些民眾可能暴露在危險當中，「防災視同作戰」，最熟悉的就是部隊，應該就是部隊進去、機具進去。

李鴻源說，但是政府有他的考量，他只是善意提醒，未來還是歡迎志工進去的話，前進指揮所的長官就要讓志工去到他應該去的地方，這是善意提醒。

10/04 全台詐欺最新數據

336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賴清德、徐榛蔚同框咬耳朵　承諾解決堰塞湖！下令做好4基本功
凌濤控劉世芳對災情魔性訕笑　中央災變中心轟抹黑：依法送辦
快訊／4縣市大雨特報！下到深夜
邱澤「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮
感謝鏟子超人們！賴清德向志工致敬：這是台灣令人欽佩的地方
成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑
找到了！「伸1隻腳護輪椅翁」感動9萬人　高中生嚇一跳：沒什麼

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

遭羅智強嗆無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員

遭羅智強嗆無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員

國民黨主席選舉10月18日登場，國民黨主辦的電視政見說明會今（5日）下午2時登場。不過，因花蓮救災行動持續進行中，部分國民黨主席候選人主張暫停後續政見發表會，羅智強稍早點名鄭麗文砲轟，還沒有當選黨主席，就開始輕忽國民黨立法院兄弟姐妹們的真心建議，請問當選黨主席後，如何服眾？鄭麗文於政見說明會申論中回應，黨魁選舉如期舉行，政見會發表會是重中之重，個別候選人可以選擇不出席，但一定要尊重33萬黨員的聲音。

狂做950顆還不夠！漢堡超人自責道歉：盡力了

狂做950顆還不夠！漢堡超人自責道歉：盡力了

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委反擊

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委反擊

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招

衝花蓮救災！台灣外籍教授讚「台人1精神」

衝花蓮救災！台灣外籍教授讚「台人1精神」

家長小孩教育災區花蓮光復鄉

