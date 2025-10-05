台灣外籍教授衝花蓮救災！見證「台人1精神」讚嘆：真正的英雄

▲外籍教授大讚台人安靜卻堅強。（圖／翻攝自FB／Justin in Taiwan 我不是歪國人）

記者鄺郁庭／綜合報導

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉受到嚴重損害。陽交大外籍教授Justin見證台人「安靜卻堅強」的精神，直呼「我們不喜歡衝突，我們善良，我們慷慨。可是，別把我們追求和平的信念誤認為是軟弱。在台灣，我們不會先大聲宣告要做什麼；我們只是去做，然後讓成果自己說話」，感性文字感動上萬網友。

Justin在粉專「Justin in Taiwan 我不是歪國人」表示，有時候聽到別人說「台灣人很軟弱」，但在花蓮光復的搶救現場，他和高中生、工人、醫師、老師、司機、廚師，還有像他一樣的新台灣人並肩奮戰，「在那場把上千戶人家埋在泥中的大山崩後奮力搶救時，我知道真相不是這樣。台灣人是安靜卻堅強的。」

他認為，台灣人不喜歡衝突，但善良、慷慨，「可是，別把我們追求和平的信念誤認為是軟弱。」大家不會大聲宣告要做什麼，「我們只是去做，然後讓成果自己說話。」

Justin相當有感觸，「我親眼看到平凡的人挺身而出，為了那些也許永遠不會見到的陌生人，成為真正的英雄。」他提到，這份勇氣不只是因為愛台灣，更是因為大家珍惜台灣所代表的價值：一個家，「這個家能讓人放下政治上的分歧，能一起為未來努力，只因為我們共同相信──生命是最珍貴的，而當災難發生時，減少彼此的痛苦是我們的責任。」

最後，他說台灣總是會遇到地震、颱風、山崩等天災，但只要團結精神存在，就沒有什麼能打倒台灣人，「我們在光復做到的事，正證明了台灣人已經接受這份挑戰，並且在讓世界變得更好。願這股台灣精神提醒世界：真正的和平社會，才是最強大的社會。」