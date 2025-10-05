　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣外籍教授衝花蓮救災！見證「台人1精神」讚嘆：真正的英雄

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Justin in Taiwan 我不是歪國人）

▲外籍教授大讚台人安靜卻堅強。（圖／翻攝自FB／Justin in Taiwan 我不是歪國人）

記者鄺郁庭／綜合報導

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮光復鄉受到嚴重損害。陽交大外籍教授Justin見證台人「安靜卻堅強」的精神，直呼「我們不喜歡衝突，我們善良，我們慷慨。可是，別把我們追求和平的信念誤認為是軟弱。在台灣，我們不會先大聲宣告要做什麼；我們只是去做，然後讓成果自己說話」，感性文字感動上萬網友。

Justin在粉專「Justin in Taiwan 我不是歪國人」表示，有時候聽到別人說「台灣人很軟弱」，但在花蓮光復的搶救現場，他和高中生、工人、醫師、老師、司機、廚師，還有像他一樣的新台灣人並肩奮戰，「在那場把上千戶人家埋在泥中的大山崩後奮力搶救時，我知道真相不是這樣。台灣人是安靜卻堅強的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他認為，台灣人不喜歡衝突，但善良、慷慨，「可是，別把我們追求和平的信念誤認為是軟弱。」大家不會大聲宣告要做什麼，「我們只是去做，然後讓成果自己說話。」

Justin相當有感觸，「我親眼看到平凡的人挺身而出，為了那些也許永遠不會見到的陌生人，成為真正的英雄。」他提到，這份勇氣不只是因為愛台灣，更是因為大家珍惜台灣所代表的價值：一個家，「這個家能讓人放下政治上的分歧，能一起為未來努力，只因為我們共同相信──生命是最珍貴的，而當災難發生時，減少彼此的痛苦是我們的責任。」

最後，他說台灣總是會遇到地震、颱風、山崩等天災，但只要團結精神存在，就沒有什麼能打倒台灣人，「我們在光復做到的事，正證明了台灣人已經接受這份挑戰，並且在讓世界變得更好。願這股台灣精神提醒世界：真正的和平社會，才是最強大的社會。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／好消息！　11歲女童脫險轉普通病房
2長腿妹與運將爆衝突　為了90元拉扯
國1上午4起追撞回堵　下午國道15路段易壅塞
高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫
百人面前遭爆頭槍殺！子彈貫穿泰女頭顱　從嘴射出
馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈遭詐騙
被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招：給足面子又沒借出去

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招！騙錢手法曝光

國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

台灣外籍教授衝花蓮救災！見證「台人1精神」讚嘆：真正的英雄

快訊／12:13台灣東部海域規模4.3地震　最大震度1級

長榮航空上海返台航班機尾擦地　業者：已申請復航

人氣回升！清境農場秋節連假可望破萬　10/15奔羊會接力吸客

蛋黃酥算小咖！營養師點名「2款」中秋月餅=熱量炸彈

高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

12星座10月運勢出爐！天秤鴻運銳不可擋　這類人須注意財務壓力

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招！騙錢手法曝光

國5南下車流時速僅36公里　下午國道15路段易壅塞

台灣外籍教授衝花蓮救災！見證「台人1精神」讚嘆：真正的英雄

快訊／12:13台灣東部海域規模4.3地震　最大震度1級

長榮航空上海返台航班機尾擦地　業者：已申請復航

人氣回升！清境農場秋節連假可望破萬　10/15奔羊會接力吸客

蛋黃酥算小咖！營養師點名「2款」中秋月餅=熱量炸彈

高鐵備戰「寧靜車廂」有後招　孩童哭鬧「送乖乖」安撫

12星座10月運勢出爐！天秤鴻運銳不可擋　這類人須注意財務壓力

柬埔寨園區大暴動！上百人衝辦公室宿舍狂砸　失控畫面曝光

高市早苗一上任「面臨烈火試煉」 日經點出3大執政關卡

快訊／好消息！苗栗隨機砍人案　11歲女童脫險轉普通病房

狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

男團成員閃婚還帶老婆上婚綜！　陸網「踐踏粉絲真心」節目遭出征

川普傳月底快閃訪韓　會晤李在明、習近平「缺席APEC峰會」

女星曾陷憂鬱地獄！　父離世2個月入圍金鐘「牌位前痛哭」吐遺憾

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委：轉移縣長無能焦點

高雄轎車「保齡球式」狠撞7車！駕駛昏迷送醫　恐怖撞擊瞬間曝

【阿公蓋的廁所！】佛祖街缺流動廁所 在地阿公一出手就是古早味的XD

生活熱門新聞

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

即／莊人祥證實去年罹胃癌

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

快訊／6縣市大雨特報　下到晚上

快訊／哈隆颱風凌晨生成　最新路徑曝

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

烤肉「必會出現4種人」！破3萬人炸鍋

館長自曝「罹怪病」！規劃減少直播頻率

哈隆上看中颱「3可能路徑」　這條機率最高

中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假嗎

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

更多熱門

相關新聞

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委反擊

凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委反擊

國民黨桃園市議員凌濤今（5日）質疑，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」對此，民進黨立委許智傑表示，國民黨不要故意採取工作團隊中的一個畫面，就把它扭曲成訕笑，「我覺得太誇張了，不需要為了縣長無能轉移焦點」。

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招

台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

藍光復重建條例「經費增至300億」　羅智強：黃國昌說100％支持

彭啓明急徵「清溝超人」　挨酸沒錢請機具

彭啓明急徵「清溝超人」　挨酸沒錢請機具

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

誰在花蓮呵呵呵？　凌濤嗆劉世芳在災害中心訕笑

關鍵字：

花蓮災害救援Justin外籍教授

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

即／莊人祥證實去年罹胃癌

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面