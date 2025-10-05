　
政治

羅智強嗆堅持辦政見會無法服眾　鄭麗文：我尊重33萬黨員的聲音

▲▼國民黨主席選舉參選人鄭麗文、羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席選舉參選人鄭麗文、羅智強。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日登場，國民黨主辦的電視政見說明會今（5日）下午2時登場。不過，因花蓮救災行動持續進行中，部分國民黨主席候選人主張暫停後續政見發表會，羅智強稍早點名鄭麗文砲轟，還沒有當選黨主席，就開始輕忽國民黨立法院兄弟姐妹們的真心建議，請問當選黨主席後，如何服眾？鄭麗文於政見說明會申論中回應，黨魁選舉如期舉行，政見會發表會是重中之重，個別候選人可以選擇不出席，但一定要尊重33萬黨員的聲音。

羅智強稍早表示，前天深夜，19位國民黨立法委員語重心長地呼籲國民黨主席參選人，停止黨主席辯論，不要讓花蓮鄉親、不要讓全國人民覺得，在台灣受苦的時候，國民黨只關心黨主席選舉，遺憾的是，鄭麗文並沒有理會這19位立委的真心呼籲，和另外三位候選人依然堅持參加電視辯論會。她說說，就連中華民國總統選舉，也最多辦2場電視辯論會。黨主席選舉有需要辦到6場嗎？更何況是在花蓮重災的時候。如此不合理密集的黨主席辯論，叫光復災民、鏟子超人、國軍將士、警消弟兄，如何看待？

鄭麗文對此回應，自己前天晚上收到中天通知，羅智強、郝龍斌不克參加辯論會，昨天一大早又透過新聞了解，中天很無奈的取消，對於藍委們呼籲，她當然是慎重起見，但來自四面八方黨員的焦慮，質疑甚至是憤慨，也非同小可。

鄭麗文直言，針對花蓮風災，自己9月26日已捐了50萬，支持者之一的中部里長也去花蓮當鏟子超人，目前看來，花蓮救災於兩周後已差不多告一段落，前幾天也就教前內政部長李鴻源，未來國民黨重返應是如何防範此種災情，希望國民黨團完備修法。她強調，黨內選舉攸關民主價值，不能擅自修改規定，黨魁選舉將如期舉行，政見會發表會是重中之重，個別候選人可以選擇不出席，但一定要尊重33萬黨員的聲音，才能展現國民黨的民主風範。
 

