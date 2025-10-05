狂做950顆還不夠！漢堡超人「好多人拿不到」自責：真的盡力了

▲漢堡店老闆發文道歉。（圖／翻攝自FB／WOW 哇唬 漢堡工廠）

記者鄺郁庭／綜合報導

知名漢堡店「WOW 哇唬 漢堡工廠」長期從事公益活動，花蓮一遭遇重大災情，哇唬馬上緊急趕赴，挺受災戶、國軍以及各地前往協助的「鏟子英雄」。不過，老闆4日晚上表示，他已經把量衝到「950個漢堡」，仍有災民沒拿到，忍不住向「抖內戰士」與在地居民鞠躬致歉，直說「真的盡力了」。

「WOW 哇唬 漢堡工廠」老闆阿強發文道歉，「抱歉抖內戰士們，阿強真的盡力了」，提到領漢堡的人潮是之前的五倍，他去的第八天超級多人，他已經把量衝到「950個漢堡」，兩位志工與兩名員工還意外受傷，人力驟減。他改先瘋狂炸雞、牛肉改慢慢煎，也喊話「明天再拚，目標一天1000個」。

阿強自責寫下，「看到好多人拿不到漢堡很失望的眼神，我心裡也過意不去。」並強調經費雖快燒完，「我不擔心付出多少，我相信老天會用另一個方式回給我。」他也拜託民眾「希望不要用買的，我想讓受災戶都能免費」。

網友湧入打氣，「老闆真的辛苦你們了，感謝你們的付出。請不要說抱歉，大家量力而為！」「需要再抖內嗎？或派人去幫煎」、「你們是災區的英雄，請先顧好身體」、「辛苦了，不要抱歉！你們很給力了」、「謝謝您，下班後還能吃到這麼好吃、漢堡肉超厚的漢堡，真的很感恩。」