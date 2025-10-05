台人「9月被騙67億元」　他滑花蓮救災貼文中招！騙錢手法曝光

▲有民眾因救災雨靴被詐騙。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

「165打詐儀錶板」公布9月詐騙案超過1.4萬件、財損破67億。近期有網友在Threads被「花蓮救災假志工」詐騙，對方聲稱免費送雨靴，只要付58元運費，事後又要求點連結輸入卡號，受害人察覺異常報警，呼籲別輕信陌生貼文。165提醒，捐款請循官方管道，若要求填銀行資料一定是詐騙。

「165打詐儀錶板」最新資料顯示，9月受理1萬4109件詐騙案，財產損失金額為67億1779萬7千元，比8月減少了1187件與6億3087萬1千元。至於受理數增加最多的縣市為台東縣（98件）、財損金額增加最多的縣市則是台南市（1億2944萬5千元）。

進一步觀察9月詐騙手法，第一名依舊是網路購物詐騙，受理數3625件、財損金額2億6710萬7千元；第二名為「假投資詐騙」，受理數1769件，財損26億3959萬5千元；第三名「假交友（投資詐財）詐騙」，受理數1038件，財損14億8219萬8千元。

▲8月份詐騙手法前三名。（圖／翻攝165打詐儀錶板）

花蓮光復鄉遭洪災吞沒，一票鏟子超人攜帶物資前往援助，未料也遭詐騙集團盯上！一名受害者表示，他在Threads平台上，看到「網友帳號hqt441」發布的貼文，指稱要去救災會免費提供雨靴，但得先支付運費，於是他私訊詢問。

結果一步步落入陷阱，對方一開始態度很誠懇，於是他加入對方「LINE暱稱陳靜怡」的帳號，並在10月2日轉入58元到對方提供的中國信託帳號。

過了幾個小時，對方接著又聲稱要核對金流，製作感謝名冊等理由，要求進行「實名制認證」，結果點進連結，卻要輸入銀行卡號，「當下內心警鈴大作，覺得這根本是詐騙！」

受害者表示，按照常理，如果只是單純寄送物資，根本不需要這些額外的程序，只需末5碼便能核對身分，於是立刻中斷與對方所有聯繫，並到警察局報案。

「這次我確實被騙了，雖然實際損失只有58元，但讓我感受到網路詐騙無孔不入！」受害者直呼，詐騙集團會利用人們的善心與信賴，包裝成公益活動或優惠資訊，引誘你先付小額金錢，等你上鉤後，他們會再一步步增加條件，要求更多個資、更多金錢。

最後，受害人呼籲，當然知道這小錢拿不回來，但希望能藉由把對方帳戶凍結，避免更多人受害，提醒各位千萬不要輕信網路上的不明廣告，更不要因為金額小就鬆懈警覺心。

對此，「165打詐儀錶板」再三提醒，想替花蓮救災，請循官方公布的途徑辦理才有保障，切勿輕信網路朋友貼文與廣告，千萬不要點擊陌生人提供的連結。

最重要的是，只要發現要輸入金融帳戶資訊，一定是詐騙，務必對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮可先撥打165諮詢。