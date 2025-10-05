凌濤嗆劉世芳「在災害中心呵呵笑」冷血　綠委：轉移縣長無能焦點

▲民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

樺加沙颱風導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰堤，導致下游的光復鄉被沖毀，目前中央、地方政府以及民間全力協助災後復原。不過，國民黨桃園市議員凌濤今（5日）質疑，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」對此，民進黨立委許智傑表示，國民黨不要故意採取工作團隊中的一個畫面，就把它扭曲成訕笑，「我覺得太誇張了，不需要為了縣長無能轉移焦點」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，凌濤日前質疑，內政部延遲發布紅色警戒通報長達13小時，內政部長劉世芳則秀出中央應變災害中心通聯記錄打臉。凌濤今（5日）緊咬，「馬太鞍溪潰堤半小時之後，中央官員在災害應變中心大聲訕笑，劉世芳是妳嗎？」中央災害應變中心於9月23日下午3時召開的「樺加沙颱風中央災害應變中心第八次工作會報暨情資研判會議」，在會中有以下對話，官員A說，「這是馬太鞍溪橋？」官員B回，「對」 ，官員A則「呵呵呵呵」（魔性訕笑）。

對此，許智傑表示，大家在了解情況、處理問題，國民黨不要故意採取工作團隊中的一個畫面，就把它扭曲成訕笑，「我覺得太誇張了，不需要為了縣長無能轉移焦點」。

▼凌濤質疑劉世芳於花蓮災害應變中心「呵呵笑」。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）