台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

▲災區屍臭撲鼻卻遍尋不著，貓王哥「筊杯溝通」指稱：屋下埋有人。（圖／翻攝自Facebook／蕭語富，下同）



網搜小組／董美琪報導

花蓮光復鄉救災行動持續進行中。熱心加入救災多日的「台灣化石先生」蕭語富，今（4）日於社群發文表示，在一處幾乎被全埋的屋舍內，搜救人員聞到強烈屍臭味，味道隨風飄散時濃時淡，令人心驚。

蕭語富指出，爬進屋內後，發現冰箱內仍有日常食物，顯示屋主可能在災前仍正常生活；但在客廳處屍臭味最為濃烈，儘管搜索多次，卻始終沒有發現罹難者或動物遺體。

現場部落居民「貓王哥」則以傳統方式，用錢幣當作筊杯，在屋頂上進行「筊杯溝通」尋找線索。經過幾次筊杯後，他點頭表示：「房屋下方有埋人。」儀式結束後，體質「八字重」的貓哥也感到頭暈不適，情況令人憂心。

由於現場泥水與坍塌情況複雜，無法以人工方式開挖，相關單位已自下而上層層通報，將由專業人員進行後續的挖掘與確認。蕭語富也祈願：「希望沒有人發生意外，一切平安，阿彌陀佛。」

化石先生執行長蕭語富，不僅是台灣首位華人化石清修師，也是世界首位；他與團隊曾修復科博館、台博館內的多件恐龍化石。