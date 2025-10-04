　
政治

顧及花蓮救災　國民黨主席選舉政見會「8場縮減至北中南3場」

▲▼ 國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨秘書長黃健庭、組發會主委許宇甄。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨主席選舉競爭越演越熱，原國民黨中央將在明（5日）舉辦電視政見會，以及8場地方政見說明會，但因花蓮災情嚴重，國民黨秘書長黃健庭今（4日）下午邀集各候選人召開緊急協調會議，研議是否取消。經過1個半小時的討論後，黃健庭表示，最終將採取折衷方案，將把原來8場縮減為3場，可以適度回應黨員的期待，也可以讓更多關注回到花蓮救災上。

黃健庭表示，黨中央邀請6位候選人及候選人代表參加第二次的協調會，主要是因為花蓮的救災的復原持續進行中，外界有些反應，認為救災過程中，國民黨卻在熱衷主席選舉辯論，黨內同志也有這樣的反應，因此，有必要邀請候選人針對後續要辦的電視以及實體政見發表會進一步討論。

黃健庭說明，目前為止，國民黨沒有辦過任何一場的辯論、說明會，也沒有做過民調，第一場就是明天的電視政見說明會，經過很多討論後，張亞中、鄭麗文他們希望可以維持8場政見說明會，羅智強、郝龍斌希望8場全部取消，另外，卓伯源、蔡志宏表達可以採取折衷方案。

黃健庭說明，因此，後續經黨中央決定後，將維持明天的電視政見發表會，此外，將地方政見說明會改為3場，北中南各一場，也都有直播，可以適度回應黨員的期待，讓更多的關注回到花蓮的救災復原工作上面，實體說明會將於台中10/7舉行、台北市10/12、高雄市10/13，鄰近的縣市，會拉到近的主辦場地，相信這樣做，可以一方面維持候選人可以表達理念，整個黨也不用讓外界感覺只在忙著做這些，取到一個平衡的作用。

10/03 全台詐欺最新數據

430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

遊韓注意！訂房「小心沒地方住」
籃籃素顏清淤「只剩1顆頭」　國軍弟兄見到她嗨爆
李珠珢本季最後一舞！　自評今年100分
快訊／大雷雨襲3縣市　警戒範圍曝
東洋I級乳神遭壓胸　震撼畫面曝
快訊／6縣市大雨特報　下到晚上
逢甲商圈名店無預警歇業！　「租金漲2倍做不下去」看板曝
送香奈兒　淫師激戰女學生8次慘了

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

