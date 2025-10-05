「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

▲花蓮光復災區。（圖／記者賴文萱攝）



記者董美琪／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖潰決災害第12天正逢中秋連假第一天，前往光復的民眾依然踴躍。當地清理與重建工作持續推進，專業團隊依水電與泥作工種分工，協助災區修復；一般志工則投入清溝及製作1萬袋防颱沙包等任務。另一方面，6名失聯人員的搜尋行動仍未傳來好消息。

2萬鏟子超人湧進光復破紀錄。



這場洪災已奪走18條人命，仍有6人下落不明。警消單位動員72人力，並派出搜救犬、重機械與無人機，針對佛祖街南側下游、防風林以及消波塊區域持續開挖。同時，48名特戰部隊也在大平村下游展開地毯式搜索，但目前仍未找到失聯者的蹤跡。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成指出，受損住宅區及道路的整修工程已大致完成，接下來最急需的是水電與泥作類的技術志工。走在光復街頭，可見許多志工拿著掃具、清潔用品協助居民整理家園的身影。

中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災。



中秋連假首日天氣晴朗，台鐵統計光復站出站旅客達2萬5千餘人，超過上週教師節單日2萬2400人紀錄。災區內，穿雨鞋的「鏟子超人」改拿掃把、拖把與水管清洗屋內，灰黑的牆面與地板逐漸恢復整潔；「水電超人」們背著工具箱，穿梭於各處協助搶修設施。

另外，花蓮縣府開設重大災害捐款專戶，專款用於堰塞湖災後重建。統計至10月3日，總募款金額已突破新台幣1億6300萬元，詳細款項明細每日公開於縣府官網「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」，接受各界檢視。

