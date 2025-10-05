　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

▲▼花蓮光復災區。（圖／記者賴文萱攝）

▲花蓮光復災區。（圖／記者賴文萱攝）

記者董美琪／綜合報導

馬太鞍溪堰塞湖潰決災害第12天正逢中秋連假第一天，前往光復的民眾依然踴躍。當地清理與重建工作持續推進，專業團隊依水電與泥作工種分工，協助災區修復；一般志工則投入清溝及製作1萬袋防颱沙包等任務。另一方面，6名失聯人員的搜尋行動仍未傳來好消息。

▲▼2萬鏟子超人湧進光復破紀錄！網瘋問：還需要志工？真實狀況曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲2萬鏟子超人湧進光復破紀錄。（圖／記者陳宏瑞攝）

這場洪災已奪走18條人命，仍有6人下落不明。警消單位動員72人力，並派出搜救犬、重機械與無人機，針對佛祖街南側下游、防風林以及消波塊區域持續開挖。同時，48名特戰部隊也在大平村下游展開地毯式搜索，但目前仍未找到失聯者的蹤跡。

中央災害應變中心前進協調所總協調官季連成指出，受損住宅區及道路的整修工程已大致完成，接下來最急需的是水電與泥作類的技術志工。走在光復街頭，可見許多志工拿著掃具、清潔用品協助居民整理家園的身影。

▲▼ 中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災　感人畫面曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲中秋連假首日！破2萬「鏟子超人」犧牲假期湧光復救災。（圖／記者陳宏瑞攝，下同）

中秋連假首日天氣晴朗，台鐵統計光復站出站旅客達2萬5千餘人，超過上週教師節單日2萬2400人紀錄。災區內，穿雨鞋的「鏟子超人」改拿掃把、拖把與水管清洗屋內，灰黑的牆面與地板逐漸恢復整潔；「水電超人」們背著工具箱，穿梭於各處協助搶修設施。

另外，花蓮縣府開設重大災害捐款專戶，專款用於堰塞湖災後重建。統計至10月3日，總募款金額已突破新台幣1億6300萬元，詳細款項明細每日公開於縣府官網「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」，接受各界檢視。

▲▼2萬鏟子超人湧進光復破紀錄！網瘋問：還需要志工？真實狀況曝。（圖／記者陳宏瑞攝）

推薦閱讀

2萬鏟子超人湧進光復破紀錄！網瘋問：還需要志工？　真實狀況曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
430 1 6717 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「準哈隆」上看中颱！2條路轉彎逼北台
莊人祥證實罹胃癌
YTR情侶檔戀愛10年求婚成功！
高雄驚傳血案　男子遭剪刀刺慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

堰塞湖探勘隊走5天抵湖區！最新探勘曝：壩體穩定不足、煙塵瀰漫

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

2025新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」守護生態

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

隨機砍人案「正義男」路過擋下刀　縣府：全額負擔醫療費

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

山水之間靈性共鳴！旅法藝術家沈榮水墨畫宗博館開展

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

籃籃也來了！素顏衝花蓮當鏟子超人　鑽水溝鏟淤泥「只剩1顆頭」

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

堰塞湖探勘隊走5天抵湖區！最新探勘曝：壩體穩定不足、煙塵瀰漫

台灣化石先生幫搜救！屍臭撲鼻卻遍尋不著　貓王哥筊杯指屋下有人

2025新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」守護生態

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

隨機砍人案「正義男」路過擋下刀　縣府：全額負擔醫療費

北大高中二期校舍啟動　侯友宜：持續完善在地就學環境

山水之間靈性共鳴！旅法藝術家沈榮水墨畫宗博館開展

土耳其人妻搭電梯上班「鋼纜突斷裂」！她墜落重摔慘死

環境部長彭啓明急徵「清溝超人」！全網給建議：用機具比較快

阿宗麵線公告道歉「全面下架」　店長看新聞才知用到黑心大腸

錯過這天會後悔！中秋罕見碰上「天赦日」拜對運勢爆棚

「鏟子、水電超人」光復大集結！　中秋湧人潮超越教師節

資深開發者批《幻獸帕魯》侵權越界...網不滿論點狂洗倒讚

館長自曝「罹患怪病」找不出原因！規劃減少直播頻率：怕會暴斃

「2025來慈湖、潮復刻」中秋連假登場　交通資訊一次看

三峽秘境「1公里粉紅花海」綻放到11月　北市6處美人樹盛開

成狗群樂園了！台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪霸佔兒童沙坑

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

地方熱門新聞

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

台灣設計展將試營運 　驚見22浪浪佔沙坑

鏟子、水電超人光復集結！人潮勝教師節

「2025來慈湖、潮復刻」登場　交通資訊一次看

正義男路過擋刀　縣府全額擔醫療費

新北濕地藝術季登場　侯友宜啟動「種籽之旅」

一夕破產欠債1500萬　財產剩拖鞋

新北推出20條寵物旅遊路線　即日起開放票選抽大獎

新北推育兒社宅加籤及青年租補

柚見台南香！黃偉哲赴新加坡推廣文旦掀起搶購熱潮

社區齊步動起來！台南健走嘉年華熱鬧登場

中秋熱血送暖！南消舉辦捐血暨防火宣導黃偉哲籲關注消防安全

高雄R20後勁站動工　43億元投資楠梓雙星

更多熱門

相關新聞

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

李鴻源點名「不知公文怎發」林保署回應

針對媒體報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情時指出「林保署不清楚公文如何發送」，林務署今日澄清，已完整依規定進行通報，並提供即時資訊，整個行政作業流程完全符合法規。

受災戶阿嬤開心到跳舞！原來是挖到珍藏美酒

受災戶阿嬤開心到跳舞！原來是挖到珍藏美酒

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

鏟子超人湧光復破紀錄！當地真實狀況曝

鏟子超人湧光復破紀錄！當地真實狀況曝

關鍵字：

堰塞湖光復鄉鏟子超人救災志工

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

即／莊人祥證實去年罹胃癌

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

YTR夫夫之道戀愛10年求婚成功！

化石先生幫搜救！貓王哥指屋下有埋人

即／高雄傳血案　男子遭剪刀刺慘死

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

撞名「台灣」　美7-11店員打死顧客

73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

9家手搖飲中秋優惠一次看

探勘隊走5天抵堰塞湖！最新探勘：壩體不穩

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面